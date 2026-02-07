Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万

更新时间：06:00 2026-02-07 HKT
发布时间：06:00 2026-02-07 HKT

房地产投资除了讲求地段与眼光，运气往往也是致胜关键。澳洲一名业主在4年内先后买入两间位于黄金海岸的相连海滨住宅，意外发现一道被封印的「隐藏门」，随即顺水推舟将两屋合二为一。这项改动令物业摇身一变成为超级豪宅，更以930万澳元（约5,050 万港元）天价沽出，业主帐面大赚约543万澳元（约2,949万港元）。

意外发现隐藏互通门

综合外媒报道，该相连海景屋位于澳洲黄金海岸迈阿密区（Miami）海洋大道16号，总面积达567平方米（约6,103平方呎）。业主先于2017年以151.3万澳元（约821万港元）购入该区一间海景屋；3年后的2020年，他再下一城，斥资236万澳元（约1,281万港元）买下隔壁单位。

当两处物业均收归名下后，业主惊喜地发现，两屋之间竟存在一道被石膏板封死的互通门。打通后，这两个原本独立的海景屋融合成一间超级海景豪宅。

顶层Penthouse设计 拥无敌海景阳台

这幢由两屋合并而成的3层高海滨豪宅，顶层采Penthouse式设计，坐拥无敌海景，还包含多个独立生活区域、宽敞车库和面向海滩的阳台。物业顶层设有3间卧室、2间浴室、开放式客饭厅、现代化厨房以及可饱览无遮挡海景的大型阳台。1楼则配有3间卧室和1间浴室，以及厨房和起居空间。地面层则设有工作室式卧室，并配备大型休闲空间。

即睇海滨豪宅外貌及内栊相：

家庭客承接 持货9年升值逾1.4倍

该物业的「双业权双空间」的优势大大提升其价值，最终吸引一个家庭以930万澳元（约5,050万港元）承接，该买家计划与2名成年儿子共同居住。

原业主两间屋的买入价合共387.3万澳元，从买入首间物业起计持货约9年，帐面大赚约543万澳元（约2,949万港元），升值逾140%。澳洲房地产平台PropTrack数据显示，迈阿密区楼价在过去12个月上升6.7%，中位数达到185.5万澳元。当地代理表示，受惠于电车网络延伸及完善的公共交通，加上区内海滨餐饮和购物区发展蓬勃，该区楼市正在增长。

（图片来自Amir Prestige）

