童话式「姜饼屋」叫价逾千万 夫妇两年前购入翻新势劲赚 大赞「外观独一无二」

悉尼一间被称为「姜饼屋」（Gingerbread House）的维多利亚式排屋，近日成为当地楼市焦点。这间两年前还是天花板发霉、花园杂草丛生的旧屋，经投资者夫妇购入翻新后，即将以300万澳元（约1,530万港元）指导价重新推出市场拍卖，预计帐面获利逾百万澳元。

无惧残破 抢高51万夺心头好

外媒报道，这座位于Kepos街50号的物业占地107平方米，前身是已故南悉尼市长Bill Hartup家族的遗产，在2024年推出拍卖时，屋内状况极为恶劣，走廊不但昏暗肮脏，且油漆大面积剥落及天花板发霉。不过，凭借其宛如童话故事中「姜饼屋」的独特外观，吸引了12组买家争夺，最终由投资者Gavin Suyatika及Shannon Suryawan夫妇以181万澳元（约985万港元）成功投得，较底价高出51万澳元（约277万港元）。

历时7个月翻新 保留特色外墙

Gavin透露，当时虽有声音质疑他们买贵了，但该物业拥有独一无二的外观，「是这条街上唯一一栋这样的房子」。

翻新工程于去年5月展开，历时7个月完成。设计重点在于保留维多利亚时代建筑外壳，并在上方加建现代化的「白盒子」结构，以容纳两间卧室及浴室，将旧建筑与现代设计融合，令这间原本摇摇欲坠的两房排屋，摇身变为采光十足、充满现代气息的豪宅。

翻新费用方面，Gavin虽未透露具体金额，但指夫妇二人本身从事建筑业，可以成本价完成木工等项目，令整个工程严格控制在预算之内。

代理：瞄准买家「怕装修」心态

负责销售的BresicWhitney代理Chris Nunn指出，自疫情以来建筑成本飙升，买家普遍对自行装修感到却步，因此市场对优质翻新盘的需求极大。他表示，尽管近期面临加息压力，但参观人数较去年同期不跌反升，反映市场承接力依然强劲。物业将于2月21日推出拍卖，指导价300万澳元。

看好区内潜力再买一间

夫妇对该区前景充满信心，在准备出售「姜饼屋」的同时，他们已于去年9月斥资230.8万澳元（约1255万港元），购入同街81号另一间百年排屋，占地108平方米，准备展开翻新工程，将改造成工人小屋（Worker’s Cottage）风格的现代住宅。

