广州南站 ICC．峻銮加推10伙

新地发展的广州南站ICC．峻銮，于上月底全数沽清20伙。鉴于市场反应热烈、向隅客众多，发展商因应市场需求，乘势加推10伙现楼单位，景观及位置更佳，售价有约3%轻微上调，反映买家入市意欲强劲。

是次推售单位位于B区，主打约1,023方呎的3房套，及约1,324方呎的4房套户型，不仅距离广州南站约400米，更可俯瞰内园景观，兼顾交通便利与舒适居住环境。为贺新春，发展商同步推出限时优惠，凡于2月28日或之前认购指定单位买家，可享三重礼遇，包括（一）赠送契税；（二）全屋15件家私；（三）选购指定车位可获人民币8万元车位优惠，进一步降低置业成本。

