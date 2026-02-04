伦敦屡爆劫案吓怕汤告鲁斯 搬离3.7亿复式豪宅 最贵住宅区贵英国平均60倍

荷里活影坛巨星汤告鲁斯（Tom Cruise）自4年前开始已移居英国伦敦居住并于当地拍摄多部《职业特工队》（Mission:Impossible）电影，不过近期当地屡次发生械劫案，外媒报道他已搬离其位於伦敦市值3500万英镑（约3.7亿港元）的豪宅，回到美国居住。

邻近表行遇劫成导火线

英国《每日邮报》引述消息人士透露，汤告鲁斯搬离的转捩点为附近的瑞士名表劳力士ROLEX专门店近日遭大胆打劫。该事件发生于1月20日早上约11时，光天化日下多名蒙面匪徒驾电单车突袭该店舖，手持大锤砸毁店门，更挥动大刀袭击试图阻止的保安人员。整场抢劫仅数分钟，约20枚高价名表被洗劫一空，涉事匪徒乘电单车逃去。事件中无人受伤，惟涉案店舖至今仍暂停营业。

单位可俯瞰海德公园景观

现年63岁的汤告鲁斯因拍戏在英国生活多年，一直以来都自称为「英国迷」。他经常光顾当地酒吧、品尝炸鱼薯条，甚至与英国皇室成员如威廉王子往来。2021年，汤姆在伦敦市中心骑士桥（Knightsbridge）购入One Hyde Park顶层复式单位，可俯瞰市内最大的皇家庭园海德公园（Hyde Park）景观。

知情人士透露，汤告鲁斯每天早上都会起床去Hyde Park公园跑步，但近一两年来，他明显感觉到区域「衰退」，治安每周都在恶化。有大楼员工睹有大量的纸箱、家具和私人用品，从汤告鲁斯的单位被搬出，大感意外。

Knightsbridge平均楼价2.2亿冠绝全英

骑士桥一直以来是伦敦最昂贵且繁华的黄金商业地段，全世界最大的百货公司Harrods，以及皇家阿尔伯特音乐厅（Royal Albert Hall）都位于该区，文化与商业气息浓厚，而周边为高级住宅区，据英国银行Lloyds于2024年底发表的英国最贵街区排名，骑士桥以平均房价2140万英镑（约2.29亿港元）居首，是英国平均房价的60倍。

至于One Hyde Park于2011年揭幕，四幢大楼合共提供86个单位，而最便宜单位入场费高达575万英镑（7,153万港元），至于一个2.25万方呎顶层复式单位，以1.35亿英镑成交（约16.8亿港元），呎价4,500英镑（约5.6万港元），可说是伦敦超豪楼王。据英国房地产平台Rightmove的数据显示，一个面积4,284方呎的4房单位，叫价2850万英镑（约3.05亿港元）。

点击睇One Hyde Park 3亿单位内部：

然而，昂贵的楼价背后却隐藏治安隐忧。数据显示，骑士桥一带近年罪案数字持续上升。单在去年11月，区内已录得近300宗刑事案件，近年亦曾发生致命袭击及抢掠名店事件，这股不安情绪正蔓延至当地的富豪居民及投资者身上。