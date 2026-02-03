建筑商被指用《模拟市民》卖楼 设计虚拟微型房屋当广告 获赞「正过AI生成图」

经典游戏《The Sims 4》（模拟市民4）以其高自由度的建造系统闻名，近日更有眼利玩家发现，美国一间建筑公司疑似将这款游戏当作推销住宅的工具。该公司官方网站上的「微型房屋」（Tiny Homes）展示图及设计，被指风格与游戏画面高度相似，随即在网上掀起热议。

画风突变 钓鱼告示牌成「铁证」

据外媒报道，涉事公司Worldwide Steel Buildings并非无名之辈，而是拥有商业改进局（BBB）20年认证的正规企业，其网站大部份产品均使用真实建筑照片，唯独「微型房屋」一栏画风突变。

有Reddit用户分享该公司网站截图，指当中两个细小住宅设计看起来像直接在游戏内建成，相关示例甚至附有室内图片。首先，屋内摆放了游戏资料片《四季》（Seasons）的南瓜装饰、《绿色生活》（Eco Lifestyle）的蜡烛制作台，以及《洗衣日》（Laundry Day）的家具组合。

在部分户外截图的背景中，竟然出现了游戏内常见的「钓鱼地点告示牌」。此外，设计图中甚至出现了原版游戏没有的「螺旋楼梯」，显示绘图者懂得安装模组（Mods），并非单纯的新手玩家。

网民力撑：有诚意过AI生成图

虽然公司未有回应外媒查询，但这种非传统的营销手法却意外获得好评。有网民笑称这些设计图充满了「bb.moveobjects on」（游戏中的自由物品摆放密技）的味道。

有留言表示「老实讲，比起那些乱七八糟的AI图，我宁愿公司用The Sims，起码空间布局合乎逻辑。」

相比起近期泛滥且经常结构错误的AI生成图，不少人认为用游戏建模反而更实际。有留言表示「老实讲，比起那些乱七八糟的AI图，我宁愿公司用The Sims，起码空间布局合乎逻辑。」亦有人分析，相比每年授权费高昂的CAD软件，用游戏来展示微型房屋的空间感既直观又省钱，堪称史上最具「性价比」的房地产宣传手法。

