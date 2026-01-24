贪平买1900呎日本乡下大屋 业主吓见白蚁肆虐等结构问题 修葺成本暴增 「恐变无底财务黑洞」

近年不少日本乡间房屋成为外国投资者的寻宝对象，这些房屋的原业主不少也年事已高，年轻人到城市打工、无意继承，故投资者往往可以数万港元，便能入手一整幢房屋。不过，这类日本乡间「空屋市场」的实情却未必如想像中美好，旅居日本30年的法国人博菲斯（Gilles Beaufils）以不足1万美元（约7.8万港元）购入九州佐贺县一栋百年老宅，并将它翻新后成复合式咖啡店及民宿，但背后付出重大心力，他坦言「许多投资者只看到低廉的买入价，却忽视了旧屋修葺所需的巨大成本。」

近年不少外国投资者热衷到日本乡间寻宝，《星岛头条》过往曾报道有中国人在北海道小樽购入了一个约1700平方呎、俗称「一户建」的独立屋，买入价不用3.5万港元。即使连同中介费用、登记费等，亦只是总共花费约5.6万港元。该中国人买家指，楼价低水，全因小樽是偏远城市，没有太多年轻人，很多长者不想承担税费、不想打理房子，也不想冬天铲雪，所以会低价卖楼。

相关文章：北海道4房独立屋仅售3.5万港元 中国买家执平货 「业主年事已高 不想铲雪低价卖楼」

原业主过世后已空置十年

据《Business Insider》报道，在九州佐贺县亦有不少没有居住或承继的房子。现年50多岁的博菲斯于90年代初以背包客身分到访日本，后与日籍妻子在东京从事影像制作及房地产管理业务。随著事业稳定，夫妇俩希望逃离大都市，数年前他们透过九州佐贺县政府「空屋银行」资料库，最终于陶瓷重镇大川内山村物色到一栋闲置十年、面积约1900平方呎的传统日式建筑，仅以不到1万美元（约7.8万港元）成交。他说该老屋已被空置十年之久，「原来居住在那里的人过世了，他们的孩子不想接手。」

九州佐贺县大川内山村 来源：Base Camp Imari

博菲斯坦言，2019年冬季展开的四个月翻修工程堪称「身心地炼狱」。除水电工程聘请专业人士，其余拆除与整修全靠一家三口，即自己、太太及儿子动手，期间还需频繁往返东京处理本业。博菲斯强调这段高压岁月消耗巨大，绝不愿再经历第二次。

老屋被湿气侵蚀、白蚁肆虐

「许多投资者只看到低廉的购入价，却忽视了旧屋修葺所需的巨大成本，」他警告，「照片根本无法反映老屋的真实状况，湿气侵蚀、白蚁肆虐等结构性问题往往难以预估。」

变身咖啡店民宿成第二收入

经历一段翻新「地狱」后，博菲斯将老屋改造为「Base Camp Imari」，一楼经营咖啡店，并保留一间大客房在Airbnb上出租，每晚定价约67美元（约522港元）。疫后旅游复苏带动生意显著增长，现时已聘请全职店长及兼职人员协助营运，夫妻俩在保有乡间生活品质的同时创造了第二条收入来源。

Base Camp Imari外貌 来源：Base Camp Imari

老屋翻新后内部环境 来源：Base Camp Imari

若无法监工 修葺成本恐失控

博菲斯警告对日本空屋怀抱憧憬的投资者，千万别被低廉的楼价格冲昏头脑。特别是对于无法长期居留的外国买家，若无法亲自监工而必须全权委托承包商，最终的修葺成本极可能失控暴增，「看似便宜的乡间别墅，最后恐怕会变成一个无底的财务黑洞。」

热门文章：前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」