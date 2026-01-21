Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碧咸大仔Brooklyn斥8100万「自立门户」 直击7000呎洛杉矶豪宅 奢华配套媲美酒店

海外置业
更新时间：12:47 2026-01-21 HKT
发布时间：12:47 2026-01-21 HKT

英国前球星碧咸（David Beckham）的大仔布鲁克林（Brooklyn）与父母家人关系破裂，并越演越烈，Brooklyn更发长文反击父母想破坏他的婚姻，不想与父母和解，一心向著美国豪门女星妻子妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）。早在2021年，两人已斥资1,050万美元（约8,140万港元），购入位于美国加州洛杉矶比华利山（Beverly Hills）的两层高豪宅作为婚后爱巢。

碧咸夫妇被控毁儿子婚姻！大仔Brooklyn狂数父母婚前施压逼签弃权书 明言：我不想和解

这座豪宅占地逾7,000平方呎，设计风格走简约现代路线，全屋以白色为主调，并采用大量落地玻璃窗，将阳光引进室内。大宅坐落于山坡上，住户可将整片比华利山的开扬景致与落日余晖尽收眼底。

设备极尽奢华  特设蒸气桑拿房及按摩室

屋内设备极尽奢华，规模远超一般人的想像。除了设有5间睡房及5个洗手间外，还配备了足以应付星级大厨的专业开放式厨房，客厅更特设时尚果汁吧。

此外，豪宅犹如一间功能齐全的小型高级酒店，休闲配套应有尽有，包括游泳池、SPA水疗设施、蒸气桑拿房、酒窖、烧烤区及健身房等，更有一个放满白色石英的按摩室，专为水晶疗法爱好者而设，至于天台还有一个用砾石铺成的冥想圈。

Brooklyn同Nicola自公开恋情到求婚成功一直都备受关注，除因为Brooklyn的明星家族背景外，Nicola的出身同样惊人。她的父亲是美国著名亿万富豪、对冲基金大亨Nelson Peltz，其身家估计超过17亿美元（约132亿港元）；母亲则是传奇超模Claudia Heffner，是名副其实的超级富二代。据悉，当时两人为了击退其他买家，不惜加价100万美元（约775 万港元）抢夺心头好。

Brooklyn封锁碧咸夫妇社交网 与家人关系进一步恶化
 

