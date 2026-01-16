日本新盘来港推630万入场 提供3及4房 面积1076呎起

近年不少港人移民日本，由于当地住宅单位入场门槛低，吸引不少港人于当地投资住宅物业，除小型单位受欢迎，亦不乏豪宅项目，其中位于大阪独立洋房别墅，售价亦只须约630余万。

位于大阪豪宅区丰中市的全新独立洋房别墅项目PRESIDENCE HILLS，项目最新来港销售，整个项目共提供19座独立洋房，每座占地1435至2184方呎，洋房面积约由1076至1130方呎，提供3房及4房间隔。

买家购入洋房单位可享永久业权。

均设有花园连双车位

是次来港限量发售洋房别墅，买家可享有永久业权，每座独立屋均设有花园及连同2个车位，售价约630万，虽然售价较大阪不少仅需数十万的小型单位为高，但亦相等于本港一般新盘2房单位售价，即可拥有全幢式独立洋房。

每座洋房的设计外貌与香港可谓大不同，部分洋房呈尖顶式设计，甚有欧洲独立洋房的风味，亦有现代豪宅风格的设计，适合不同买家。

是次精选多间独立洋房别墅，其中位于9号屋，面积约1136.6方呎，为3房间隔，洋房2层高，1楼面积约617.1方呎，2楼面积约519.5方呎，洋房特点设有2个厨房，并设有步入式衣帽间及香港住宅少有提供，专门放置鞋类的鞋间。

大阪丰中市的洋房项目PRESIDENCE HILLS，面积均逾1000方呎。

邻近设大型百货

另位于14号屋，洋房面积约1078方呎，1楼面积约608方呎；2楼面积约470方呎，为3房间隔，同样设有衣帽间及鞋间，并有2个厨房；最后的精选单位12号屋，面积约1127方呎，为4房设计，1楼面积约637方呎；2楼面积约490方呎。

项目虽然位处豪宅区，但步行只须约7分钟便可到达单轨列车线的SHOJI STATION，单轨列车可转乘前往新大阪站，只须约16分钟，往梅田亦只需约20分钟。

另外，周边生活配套亦充裕，乘车往阪急百货及SENRITO YOMURI PLAZE只需20分钟内。发展商委托FMI至汇投资协助销售。