英国楼价2026年料再创新高 受惠减息兼「供平过租」 一类物业料最受惠

英国楼市在过去一年创下历史新高，平均楼价升至近30万英镑（约314万港元）。展望未来，随着英国去年推出豪宅税（Mansion Tax），部份业主有意将成本转嫁予租客，加上英伦银行逐步降息令「供楼平过租楼」，不少租客考虑转租为买，从而让英国楼价2026年有望再上升约2%。另一方面，有业界料50万英镑（约523万元）以下物业将较受惠，因对于预算有限、又希望入场的买家而言，这个价位正是较容易「落手」的价位。

去年平均楼价升至近30万英镑

英国去年平均楼价升至近30万英镑。

英国财相李韵晴（Rachel Reeves）去年下半年宣布，对价值超过200万英镑（约2,093万港元）的物业征收年度「高价值市政税附加费」（High Value Council Tax Surcharge）。

房地产网站Rightmove预测2026年楼价将上升2%。

英伦银行过去一年多次减息，去年底基准利率已降至3.75厘，创下近3年新低。

根据金融机构Halifax数据显示，2025年底英国平均楼价约30万英镑（约314万港元），全年楼价增长0.7%，但无阻楼价创下历史新高。利率方面，英伦银行过去一年多次减息，去年底基准利率已降至3.75厘，创下近3年新低。

回顾2025年上半年，最曯目的是4月1日生效的印花税门槛大幅上调，令大批买家赶在限期前入市。此外，英国财相李韵晴（Rachel Reeves）去年下半年宣布，对价值超过200万英镑（约2,093万港元）的物业征收年度「高价值市政税附加费」（High Value Council Tax Surcharge），被坊间称为豪宅税，当中200万至500万英镑（约2,093万至5,232万港元）之间的物业，每年额外征收2,500至5,000英镑（约26,160至52,320港元）的税收，超过500万英镑则是每年7,500英镑（约78,480港元）。受政策影响，有豪宅业主更有意将税项转嫁至租户。

Rightmove料买家议价能力提升

另一方面，房地产网站Rightmove预测2026年楼价将上升2%，但强调这是「买家主导」的一年，因为市场盘源充裕，买家的议价能力较几年前为高，首次置业人士如能储够首期，在利率回落之下，财务压力相对可控。

同时，虽然目前英国租金仍处高位，但升幅已放缓，如果首置客发现「供平过租」时，尤其是若业主打算将增加的物业税转嫁给租客的话，相信有能力的租客或转租为买。

Ryder & Dutton看好50万镑以下物业

另一房地产网站Zoopla指出，受减息影响，2026年初买家将重返市场，预计市况将比往常更强劲，预测全英平均楼价在2026年将上涨1.5%，其中英格兰中部、北部、苏格兰及北爱尔兰的楼价升幅预计将超过2.5%。

英格兰北部房地产龙头Ryder & Dutton则指，受惠于英伦银行进一步减息，2026年楼市势头将会改善。该行预测，50万英镑以下物业受惠于按揭门槛较易负担，加上减息因素，有望录得2%至3%升幅。