英国新盘入门价574万 专享32英亩公园景致

英国当地近年推出不少全新住宅项目发售，最新位於伦敦Wandsworth Common来港推售，售价约由英镑55万起，折合港币574万。

由英国知名发展商London Square精心打造，位於伦敦SW17地区的住宅项目Wandsworth Common，项目提供145个单位，设分层及独立屋，分层单位涵盖1至3房，面积621至1239方呎；独立屋提供4至5房间隔，面积1636至2476呎，现时分层售价由英镑55万起，折合港币约574万；独立屋售价则由148万英镑起，折合港币约1547万。

拥32英亩公园景致

项目最大亮点为住户可专享占地32英亩的Wandsworth Common公园景致，将奢适生活与自然绿意融合，集优越地理位置、自然景观与现代生活于一身，适合追求品质生活的买家。

住宅项目Wandsworth Common，项目提供145个单位，设分层及独立屋。

周边生活配套丰富，项目邻近Waitrose、Sainsbury's等超市，亦有多家咖啡厅、餐厅及独立商店。区内更汇聚多所OFSTED评级优良的中小学，包括Brandlehow School及Earnshaw College。

交通上亦有一定优势，从项目步行仅15分钟，即可抵达Southern线Wandsworth Common火车站，快速连接伦敦核心区域；约17分钟可达Clapham Junction。搭乘铁路至希斯路机场也仅约40分钟。发展商委托JLL仲量联行协助销售。