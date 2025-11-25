佳兆业伙中信城开发布深圳豪宅「信悦湾」 位处跨境枢纽 憧憬港深西部铁路发展

星岛环球网报道，以「海之交响，信悦和鸣」为主题的全球发布会暨艺术盛典，今日于海上世界文化艺术中心举行，标志著由中信集团与佳兆业集团（1638）战略合作的「中信城开信悦湾」项目正式向全球发布，这也是佳兆业集团继境外债务重组后又一重大项目落地。

《星岛》记者 苏楠 深圳报道

中信城开党委书记、董事长杨劲，中信城开党委副书记、总经理许立凡，中信城开（深圳）董事长陆程、中信银行深圳分行党委书记、行长陈玮，佳兆业集团董事会主席郭英成，中信海直党委书记、董事长张坚等嘉宾共同出席本次发布会。

业内人士：为佳兆业提供显著现金流

中信城开信悦湾作为信悦系「鼎序」作品开山之作，是中信集团和佳兆业集团联合打造的战略性项目。业内人士指出，该项目是佳兆业集团关键的资产「压舱石」，能为公司带来显著的现金流及价值支撑，它的顺利面市，也向市场展示了佳兆业集团卓越的运营能力和重回高端赛道的实力，为民营房企困境突围提供了可借鉴路径，彰显了佳兆业在防范化解重大风险中的创新担当。

设计师以海洋灵感融入项目

发布会当天，信悦湾总设计师英国法雷尔建筑设计事务所的两位董事Stefan Krummeck和邓柏基亲临现场，从国际视野出发，阐述信悦湾的设计哲学。他们分享道，项目以海洋为灵感，将建筑与自然、艺术深度融合，旨在为时代行者打造一处精神与生活共鸣的湾居范本。

活动上当代著名画家、收藏家、书法大师吴欢老师执笔落墨，写下「立中见远信悦人生」八个字，意味以东方笔韵诠释著信悦湾立于中国智慧和深圳湾稀贵禀赋，与时代行者共创「信悦人生」的广阔境界。

表演方面，国际钢琴大满贯艺术家胡雪莎，弹奏《肖邦夜曲》，东方交响乐团则以演出乐章《燃情岁月》，著名男高音歌唱家戴玉强演绎《我的太阳》等世界名曲。

落户深圳湾商务片区与滨海国际住区交汇处

「中信城开信悦湾」择址深圳湾商务片区与滨海国际住区交汇处，位于战略级地段。项目坐拥东西双向视野，据介绍，向东是创新驱动、引领全球的「深圳答卷」，向西则是从改革前沿沉淀而成的世界级都会界面。区域内设有旗舰商圈、自然公园、国际教育资源与星级酒店。

豪宅共407伙 属全景舱户型

据介绍，项目以湾心为原点，规划建设中的港深西部铁路，升级深圳湾口岸与香港联通效率，港深两地交通便捷度将大幅提升。信悦湾在此布局，凭借双地铁直连、跨境枢纽便捷往来于港深，畅达湾区。项目共407伙，建筑面积约211至512平方米海幕全景舱式纯粹大平层正式面向全球发布。