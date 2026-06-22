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韩国官员警告晶片热潮或推高楼市 首尔楼价已连升72周

宏观经济
更新时间：15:15 2026-06-22 HKT
发布时间：15:15 2026-06-22 HKT

韩国总统政策主管金容范表示，韩国受惠于AI热潮带动半导体利润急升，名义经济正以20多年来最快速度增长，但政策制定者需要思考相关收益如何流向更广泛的经济领域。他又警告，过剩流动性往往会流入房地产市场。

晶片价格推高国民收入

金容范指出，韩国首季实质国内生产总值（GDP）增长3.8%，但实质国内总收入（GDI）增长达13.2%，两者差距反映晶片价格上升，大幅提升韩国购买力的程度远高于实际产出增长。他表示，由此产生的大部分收入增长尚未渗透到整体经济中，但未来数季可能透过花红、加薪及出口收入汇回等方式逐步流入经济。

金容范认为，这些收入增长最终可能支持奢侈品消费及房地产需求。他指出，回顾过去，这类资金多次流入楼市，难以假设今次周期会完全不同。

吁改革房地产及资本利得税项

金容范又呼吁对房地产持有税及资本利得税进行「正常化」改革 ，但未有具体说明是否会推出新政策。截至6月中，首尔住宅价格已连升72周，即使政府先后推出多项楼市降温措施，包括收紧按揭限制，楼价仍持续上升。

他亦指出，若名义增长持续强劲，现行利率水平未必能长期维持。不过，他警告，若货币政策收紧，负担可能不成比例地落在小企业及弱势借款人身上。

韩国央行5月底维持政策利率于2.5%不变，但在通胀压力升温及经济增长优于预期下，已释放较鹰派的政策讯号。

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