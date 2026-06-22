内地三部门推《利用外资固稳促优行动方案》扩大市场准入 吸外商投资

内地商务部、国家发展改革委、财政部发布关于印发《利用外资固稳促优行动方案》的通知，围绕扩大市场准入、提升外商投资便利度、提高投资促进水平、健全外商投资服务保障体系及优化外资管理5方面提出15条举措。

方案聚焦服务业、金融业、医药产业等扩大市场准入，提出稳步扩大职业技能培训机构、职业院校、高水平理工农医类大学对外开放试点；支持更多外资机构利用包括国债期货在内的风险管理工具，加强金融风险管理；支持外资机构依法开展基金投资顾问业务；抓紧研究报批进一步扩大生物技术、外商独资医院领域开放试点区域范围等。

方案针对外资并购、数据跨境流动、外资境内再投资等热点关切，加力提升外商投资便利度；明确加快修订出台关于外国投资者并购境内企业的规定；支持自贸试验区、国家服务业扩大开放试点城市探索在更多领域制定数据出境负面清单；落实境外投资者以分配利润直接投资税收优惠政策；以及完善外资研发中心支持政策等。方案还就推动「投资中国」品牌行动、统筹做好外资项目规范招引、全面落实外资企业国民待遇、支持外资企业参与提振消费行动、强化重大和重点外资项目服务保障等提出一系列具体措施。

支持符合条件外企境内上市

提升金融业开放水平方面，在完善监管协作和风险防控的前提下，支持更多外资机构利用包括国债期货在内的风险管理工具，加强金融风险管理；支持外资机构依法开展基金投资顾问业务；优化跨境业务管理，为重点外资企业提供跨境融资便利化额度；引导境内银行对大型外资企业推出「代客制单」国际结算单证服务；以及优化交易所上市申报前预沟通服务，支持符合条件的重点外资企业在境内上市融资。

完善外资并购管理制度

针对完善外资并购管理制度，加快修订出台关于外国投资者并购境内企业的规定，优化并购管理流程和对价支付要求，强化部门监管协同，并允许符合条件的外资股权投资机构以战略投资者身份参与非相关行业上市公司证券发行。

支持外资参与医药产业发展

支持外资参与医药等产业高质量发展方面，抓紧研究出台药品分段生产实施细则，便利境外药品上市许可持有人开展生物制品、化学药品跨境分段生产。抓紧研究报批进一步扩大生物技术、外商独资医院领域开放试点区域范围。支持保险公司将更多创新药械纳入商业保险保障范围，持续鼓励优质创新药械进入中国市场。搭建行业协作平台，便利外资企业生产的药品进入药品零售渠道。