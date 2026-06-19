中国连续3个月减持美债 续见18年新低
更新时间：16:51 2026-06-19 HKT
发布时间：16:51 2026-06-19 HKT
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美国财政部数据显示，中国投资者连续3个月减持美国国债，继续是2008年以来新低。但海外投资者在4月整体净增持39亿美元美债，扭转3月过千亿美元减持的趋势。
金融数据商Wind显示，中国投资者持有美债的规模由3月的6523亿美元，降至4月的6511亿美元，是2008年以来最低。中国继续是第三大美国持有国家，仅次于日本及英国。
4月持有美债整体规模回升 日本成最大买家
至于外资持有美债的整体规模，于4月略为回升，从9.349万亿美元，增至9.353万亿美元。当中最大持有国日本，4月增持了183亿美元；英国增持了106亿美元。美国国债在3月美伊战事期间，录得约1380亿美元净减少，是2024年以来最大单月跌幅。数据又显示，外国投资者4月持长期美国国债有约390亿美元的估值损失。
市场关注通胀前景
路透报道指，有关数据正值投资者关注美债的需求，近月通胀挑战升温，但同时AI股票备受追捧。报道指，本周四（18日）美国5年期通胀保值债券发行继续受到欢迎，部分因近期通胀调整后的实际利率有所上升。
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