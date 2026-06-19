Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国连续3个月减持美债 续见18年新低

宏观经济
更新时间：16:51 2026-06-19 HKT
发布时间：16:51 2026-06-19 HKT

美国财政部数据显示，中国投资者连续3个月减持美国国债，继续是2008年以来新低。但海外投资者在4月整体净增持39亿美元美债，扭转3月过千亿美元减持的趋势。

金融数据商Wind显示，中国投资者持有美债的规模由3月的6523亿美元，降至4月的6511亿美元，是2008年以来最低。中国继续是第三大美国持有国家，仅次于日本及英国。

4月持有美债整体规模回升 日本成最大买家

至于外资持有美债的整体规模，于4月略为回升，从9.349万亿美元，增至9.353万亿美元。当中最大持有国日本，4月增持了183亿美元；英国增持了106亿美元。美国国债在3月美伊战事期间，录得约1380亿美元净减少，是2024年以来最大单月跌幅。数据又显示，外国投资者4月持长期美国国债有约390亿美元的估值损失。

市场关注通胀前景

路透报道指，有关数据正值投资者关注美债的需求，近月通胀挑战升温，但同时AI股票备受追捧。报道指，本周四（18日）美国5年期通胀保值债券发行继续受到欢迎，部分因近期通胀调整后的实际利率有所上升。


 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
青沙公路夺命车祸│35岁女死者为善导会社工 为人热情开朗 善导会：最沉痛哀悼
突发
6小时前
珍惜生命│荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡
00:57
荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡 重案组接手调查
突发
1小时前
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
影视圈
3小时前
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
影视圈
9小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
19小时前
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
8小时前
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
端午金多宝今晚进行搅珠，特设6,000万港元金多宝。
8000万六合彩︱端午金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7630万 即刻入嚟对冧巴！
社会
21小时前
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
社会
8小时前