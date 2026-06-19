Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国质疑ASML先进晶片流入中国 恐违反出口禁令

宏观经济
更新时间：14:17 2026-06-19 HKT
发布时间：14:17 2026-06-19 HKT

中美高科技博弈再度升级，美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）直接向荷兰半导体设备巨头艾司摩尔 （ASML）高层对质，质疑该公司旗下最顶尖的极紫外线（EUV）光刻机可能已透过某种途径流入中国，涉嫌违反美国主导的出口管制，令ASML陷入「危机模式」，亦令本已脆弱的美欧关系进一步承压。

闭门会议唇枪舌剑 公开对外「粉饰太平」

据知情人士透露，商务部长卢特尼克在4月的一场会议中，当面向ASML行政总裁富凯（Christophe Fouquet）等高层表达了对EUV光刻机流入中国的强烈担忧。EUV系统是台积电（TSMC）等晶圆代工厂用来为苹果及英伟达制造尖端处理器的核心设备。早在特朗普第一任时，美国已禁止ASML向中国出货此类设备。

有趣的是，这场闭门会议，在公开层面却被刻意淡化。卢特尼克与富凯事后在LinkedIn上发帖时，均以正面措辞形容会面，并称会议重点围绕ASML在美国的投资承诺，对EUV的争议只字不提。

ASML启动「危机模式」 自证清白

面对美方的严厉质疑，ASML随即全力「证实一件不存在的事」（prove a negative），并强调公司从未向中国发运过任何一部EUV光刻机，并列举多项技术理由反驳美方质疑。ASML指，全球数量透明，目前全球共有314部EUV光刻机正在运行，另有26部已退役，中国境内的数量是「零」。又指每部EUV光刻机体积形同一辆校巴，且属限量生产。另外，设备需要ASML员工进行持续维护。ASML的系统能自动侦测到任何中断、异常行为或连线中断。以及搬运难度极高。

美官员暗指ASML向中国出口专门零件

然而，美方官员声称掌握敏感证据，显示ASML正向中国出口专门用于运输EUV机器的特制设备以及可供EUV系统使用的相关零部件。不过，当媒体多次要求美方提供出货证据或说明是否掌握EUV系统已在中国的实质证据时，官员均以涉及敏感情报源为由拒绝，亦拒绝评论为何至今未对ASML采取惩罚行动。

ASML发言人则强烈反驳，指任何声称公司蓄意违反与荷兰、美国或其他政府协议的言论均属不实且具误导性，强调从未向中国出口任何专为EUV设计的组件或设备。荷兰外交部发言人亦回应称，荷兰非常重视自身在半导体产业的独特角色，并「极其严格」地执行出口限制。

 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
16小时前
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
社会
5小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
影视圈
6小时前
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
影视圈
20小时前
青沙公路夺命车祸│35岁女死者为善导会社工 为人热情开朗 善导会：最沉痛哀悼
突发
3小时前
端午金多宝今晚进行搅珠，特设6,000万港元金多宝。
8000万六合彩︱端午金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7630万 即刻入嚟对冧巴！
社会
18小时前
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
5小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
2026-06-18 09:00 HKT