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美国议息｜沃什明言不容忍高通胀 2年期美债息创逾一年最大升幅 长债息反回落

宏观经济
更新时间：10:20 2026-06-18 HKT
发布时间：10:20 2026-06-18 HKT

沃什（Kevin Warsh）首次以联储局主席身份主持议息会议后，迅速震动美国债市。他在记者会上强调，联储局不会容忍高通胀。此言触发交易员大举抛售短期美债，并押注最快下月加息。

美国议息｜市场押注最快下月加息

对于货币政策预期最敏感的两年期美债息率急升13点子，创2025年4月以来最大升幅，亦追平2008年以来联储局议息日最大升幅。同时，期货交易员目前已完全消化联储局在10月前加息0.25厘的可能，甚至不排除更早行动。

沃什在记者会上多次强调，联储局会致力于控制通胀，更批评央行过去的预测，因疫情后通胀长期高于2%目标。点阵图亦显示，半数官员预期今年底前需要加息。

相关文章：美国议息｜联储局宣布维持利率不变 料年底前加息0.25厘 沃什罕无参与「点阵图」

美国议息｜长债升 反映通胀终可受控

不过，债市走势亦出现分化。短期美债遭抛售，推高短债息；但30年期美债价格则上升，带动长债息回落，反映市场相信长远而言通胀最终可被控制。

过去数月，市场对利率方向预期已出现明显转变。即使油价因美伊接近结束战争而回落，市场仍不再押注短期减息，原因是能源价格并非通胀高企的唯一因素。

美国就业增长加快，经济韧性亦强于预期，打破早前市场对经济衰退的说法。股市屡创新高带动消费支出，抵销汽油价格上升的部分影响；同时，AI热潮亦促使大型科技公司大举增加投资。

美国议息｜沃什未有明确承诺加息

不过，沃什未有明确承诺加息。他表示，没有太大意义提前预测政策行动，亦未有正面回应为何在通胀高企下不即时加息，只形容联储局内部讨论是一场「良好的家庭争论」。

花旗财富投资总监Kate Moore表示，市场正非常清楚地收到政策制定者讯息，即短期利率不会下降。Bank of Nassau 1982首席经济师Win Thin亦表示，沃什今次首秀表现稳健，关键讯息是联储局已更愿意在今年下半年加息。

Ocean Park Asset Management投资总监James St. Aubin表示，沃什试图在两方面取得平衡，一方面要向市场保证不会损害联储局的信誉，另一方面亦避免激怒特朗普。他认为，沃什今次没有把自己逼入死角，而是在走钢线。

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