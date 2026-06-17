Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外管局拟发放新一批QDII额度 推「一篮子」增量政策

宏观经济
更新时间：14:12 2026-06-17 HKT
发布时间：14:12 2026-06-17 HKT

中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新在2026陆家嘴论坛上表示，外资持有境内股票和债券市值已超过1万亿美元，将更好支持境内主体全球资源配置，新增发放新一批QDII（合格境内机构投资者）额度。

全面改革FDI跨境政策

朱鹤新表示，近期将新增推出「一篮子」增量政策，发挥存量和增量政策的集成效应，全面改革FDI跨境政策，更好服务各国企业来华投资兴业，并进一步简化ODI、外债等汇兑管理，优化外汇贷款、跨境股权激励等制度。

他又指，下一步将支持上海更加灵活的贸易外汇结算试点，实施跨境再保险收入境外投资便利化试点，推广跨国公司资金集中运营管理等政策，提升制度集成创新效能，更大力度支持上海国际金融中心建设。

相关文章：跨境展业整治惹关注 吴清称市场存在误读 支持合法渠道跨境投资

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
刘銮雄16岁学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄16岁学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
4小时前
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
01:25
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
突发
7小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
19小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
17小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│38岁休班消防员生前工作认真 上周观塘码头救回跳海自杀男
突发
2小时前
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
14小时前
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆有原因获赞颜值高
03:47
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆获赞颜值高
申诉热话
6小时前
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
01:11
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
社会
4小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-16 10:48 HKT
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
23小时前