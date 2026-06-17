外管局拟发放新一批QDII额度 推「一篮子」增量政策

中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新在2026陆家嘴论坛上表示，外资持有境内股票和债券市值已超过1万亿美元，将更好支持境内主体全球资源配置，新增发放新一批QDII（合格境内机构投资者）额度。

全面改革FDI跨境政策

朱鹤新表示，近期将新增推出「一篮子」增量政策，发挥存量和增量政策的集成效应，全面改革FDI跨境政策，更好服务各国企业来华投资兴业，并进一步简化ODI、外债等汇兑管理，优化外汇贷款、跨境股权激励等制度。

他又指，下一步将支持上海更加灵活的贸易外汇结算试点，实施跨境再保险收入境外投资便利化试点，推广跨国公司资金集中运营管理等政策，提升制度集成创新效能，更大力度支持上海国际金融中心建设。

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