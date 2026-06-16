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沃什首次主持议息 嘉信理财料息口难有惊喜 关注日后与市场沟通方式

宏观经济
更新时间：12:42 2026-06-16 HKT
发布时间：12:42 2026-06-16 HKT

本周联储局议息会议将由沃什（Kevin Warsh）首次以主席身份主持。嘉信金融研究中心宏观研究及策略主管Kevin Gordon表示，利率决定未必会带来太大惊喜，但今次议息会议较以往更受关注，主因可以初步观察沃什日后希望如何与市场沟通。

维持息率不变机会达98%

截至本周初，根据CME FedWatch工具，联储局议息按兵不动的机会达98%，重点将落在联储局公布对利率及经济增长的最新预测。

Kevin Gordon解释，市场预期联储局将维持利率不变，可能会有一两名委员提出较鹰派的异议，认为应该更积极地释放加息讯号，但更重要的是联储局日后与市场的沟通方式。

议息后记者会未必仍是常态

他指出，联储局主席在每次议息决定后举行记者会，或联储局理事及各地区联储银行行长公开发表演说，并非一直以来都是常态，而沃什过去已多次公开表明，可能希望改变这种做法。换言之，联储局透过记者会及公开演说，定期与公众及华尔街沟通的模式，日后未必仍会是常态。

Kevin Gordon认为，投资者将密切留意沃什是否有意改变联储局就利率政策前瞻指引的沟通方式，以及联储局在公众眼中的形象。他表示，虽然市场预期利率不变，但今次会议包括联储局的会后声明及沃什于美国时间周三下午的记者会，仍将备受关注。

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