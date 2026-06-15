美伊达成协议 特朗普称「让石油流动」 油价急挫逾4%  分析：或仍存水雷风险

美国与伊朗达成临时协议，结束双方战事，并有望令霍尔木兹海峡重开，国际油价应声下跌。布兰特期油目前回落4.24%，每桶报83.63美元；WTI原油期货则下跌4.81%至每桶79.34美元。

据彭博报道，特朗普在社交平台发文表示，「世界各地的船只，启动你们的引擎」，并称「让石油流动起来」。伊朗副外交部长Kazem Gharibabadi确认双方已达成协议，但指协议文本只会在瑞士签署仪式后公布。

美国副总统万斯表示，自己「肯定」计划出席签署仪式，特朗普亦有可能出席。不过，临时协议亦为未来60日谈判铺路，双方将讨论伊朗核计划的命运。惟特朗普同时警告，若核问题未能达成协议，美方可能重启军事攻击。

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全面恢复供应可能需时数月

Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，市场仍需要了解协议具体内容，即使海峡定于周五重开，仍可能存在水雷风险，保险公司亦可能继续收取高昂保费。

此外，部分生产商早前警告，由于技术、地质挑战及基础设施受损，全面恢复供应可能需时数月。同时，战略及商业原油和成品油库存曾以创纪录速度被消耗，后续亦需要补充。Weston表示，今次战争留下的结构性缺口需要时间填补。