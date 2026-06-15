联储局换帅后首次议息在即 大行料美息年内不变 「停战也有消化期」

美国联储局将于明日起（16至17日）一连两日举行议息会议，为新任主席沃什上场后首次主持议息。市场普遍预期联储局今次将按兵不动，其中渣打香港、大中华及北亚区金融市场及战略客户主管曾继志表示，由于美伊战事已对能源及石油供应链造成明显干扰，即使短期停战，通胀仍需时间消化，预期美息直至今年底均会维持平稳，不加亦不减。市场焦点则落在沃什首份议息声明及会后言论。

渣打已由最初预期美国今年减息，改为维持利率不变。曾继志解释，由于战事已显著干扰能源及石油供应链，最新看法是「今年减息空间真系应该冇乜」。就算突然停战，亦有消化期，因此通胀应续高企。不过，他认为美国暂未必会加息，因美国总统特朗普向来主张减息，除非通胀失控，沃什才会考虑加息。惟目前通胀未到失控地步，故料美息直至年底将保持平稳。

聚焦沃什言论立场

芝商所FedWatch工具显示，联储局本周议息维持利率不变的概率超过97%。星展香港财资市场部环球市场策略师李若凡预计，由本周直到明年美息也会维持不变，本周则因沃什首登场主持议息会，加息机会可谓零，但受制于潜在通胀压力，故亦难望减息。往后美息走向将取决更多数据并美伊谈判进展。

上商财资业务处研究部主管林俊泓也料，本月以至下半年美息将维持不变，因太多不明朗因素，认为市场将更聚焦沃什首秀的言论立场，以及在记者会上如何回应加息条件、点阵图存留等问题。

储局于明日起一连两日议息，为沃什上场后首次主持议息会议。

港元拆息再大升机会不高

曾继志又指，鉴于本港资本市场存刚性需求，估计1个月拆息年内将维持2.7厘至2.8厘，再大升机会不高，预料短期受半年结及派息期此等季节性因素影响，6、7月1个月拆息有望升破3厘，直至季节性因素消退才回落。他又预期，在避险情绪及息差支持下，美元仍或稍偏强。人民币兑美元短期可能回调至6.93，于第3、4季分别处6.86、6.8水平。