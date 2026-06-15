裂空估值与失重资本：四维定价理论下的SpaceX上市与全球资本博弈｜陈新燊

导语：当科幻照进招股书 当泡沫遭遇防火墙

2026年6月，SpaceX正式登陆纳斯达克，发行价135美元，首日涨幅19%，市值飙升至2.1万亿美元。华尔街在超额认购的狂欢中沸腾，而诺贝尔经济学奖得主克鲁明（Paul Krugman）于6月13日撰文警告，这可能是人类金融史上最宏大的庞氏骗局。

与此同时，大洋彼岸的中国出台了限制国内资本购买美国高估值科技资产的审慎新规。这两件事，一件是微观企业的造梦巅峰，一件是宏观国家的金融防御，它们看似平行，实则在美元流动性泛滥的同一个十字路口迎头相撞。

本文将摒弃非黑即白的单向批判，引入笔者自创的《陈新燊四维定价理论》——基本面、预期、情绪、流动性，深度拆解SpaceX这头万亿巨兽的估值引擎，并推演中国资本防火墙在这一宏观变局下的真实战略意图。

一、华尔街生态豪赌：为何力撑天价估值？

SpaceX提交给美国证券交易委员会的招股书，展现了一幅极其撕裂的财务画卷：惊人的累计赤字与指数级增长的营收并存。按照传统的现金流折现模型，这家公司根本无法触及现时的市值门槛。但华尔街顶级投行不仅照单全收，更主动为其摇旗呐喊。原因很简单，投行不仅看懂了报表，更看透了人性。

1. 生态协同定价法

在当前资本环境下，单一公司的市盈率已经失效。投行的核心策略是生态协同定价法。他们不再将SpaceX视为一家单纯的火箭发射公司，而是将其与马斯克旗下人工智能公司xAI与全球数据网络X进行深度概念绑定。只要将SpaceX包装成人类迈向星际文明与通用人工智能时代的唯一基础设施，就能精准击中全球散户的错失恐惧症。

2. 坚硬的商业底盘

但这并非一场纯粹的骗局，SpaceX的底盘极为扎实。

星链业务：已实现正向经营性现金流，成为全球最大的卫星互联网运营商。

发射垄断：深度绑定了美国国家航空航天局的长期合同，垄断了美国国防部的核心发射任务。

降本奇迹：星舰的完全可复用性正将近地轨道发射成本逼近物理极限。

华尔街并非在真空中制造泡沫，而是在SpaceX坚硬的商业底盘之上，浇筑了一层厚厚的星辰大海溢价。

二、四维剖析：1.77万亿美元是如何炼成的？

要理解这个令人晕眩的数字，我们需要用四维定价理论逐层剥开它的定价因子。这四个维度分别是作为锚点的基本面、作为放大器的预期、作为燃料的情绪，以及作为血液的流动性。四者相互交织，共同促成了这场万亿规模的资本盛宴。

1. 基本面（锚点）：造血与失血的左右互搏

基本面是资产定价的重力锚，SpaceX的真实财务状况呈现出极度分化。招股书显示，2025年全年营收达到186.7亿美元，但按照通用会计准则，全年净亏损仍高达49.4亿美元。

这其中的致命缺口，主要源自SpaceX通过交叉持股和定向注资，承担了xAI等关联业务庞大的算力资本支出。2026年第一季，由于建设轨道级AI数据中心的战略投入，单季亏损进一步扩大至42.8亿美元。这种结构意味著传统航天业务产生的强劲现金流，正在被AI算力军备竞赛这个无底洞疯狂抽血。那些高喊基本面失效的人过于悲观，因为星链确实在赚钱；但无视巨额亏损的狂热者同样危险，因为AI基建的烧钱速度随时可能切断公司的资金链。

2. 预期（放大器）：26.5万亿美元的总可寻址市场

当基本面的当下利润无法支撑市值时，对未来现金流折现的预期因子就接管了定价权。SpaceX上市初期的市销率高达惊人的94倍。作为对比，英伟达在AI算力巅峰时期的市销率也不及一半。

为了让这个倍数显得合理，承销商在招股书中抛出了一个震撼的数字：26.5万亿美元的总可寻址市场（TAM）。投行将全球电信替代、太空采矿乃至未来火星殖民地的AI算力租赁全部打包计入。只要投资者愿意用极低的贴现率去相信30年后的收入，94倍市销率在数学模型上依然能够成立。但代价是，一旦技术兑现推迟，预期崩溃引发的估值杀戮将极其惨烈。

3. 情绪（燃料）：零边际成本的信仰狂欢

预期是理性的推演，情绪则是主观的狂热。在上市首日暴涨19%的背后，是华尔街笃定散户会相信科幻叙事而无视阶段亏损。过去十年，科技巨头动辄千亿级别的股票回购在投资者心中植入了一种幻觉，即只要买入科技领袖就永远有资金接盘。

然而，SpaceX的商业模型与纯软件公司截然不同，航天和AI基建是极度重资产的绞肉机。它当前的情绪燃料几乎完全依赖于马斯克个人的光环和叙事新鲜感。情绪是所有因子中最善变的，一旦发生连续爆炸或AI训练遇到物理瓶颈，情绪因子的反转速度将远超预期的修正速度。

4. 流动性（血液）：8万亿「火药库」与接盘博弈

没有流动性的血液，任何预期和情绪都吹不起泡沫。2026年，美国货币市场基金中依然趴著约8万亿美元的闲置资金。在科技巨头回购放缓的背景下，这笔巨资急需寻找新的巨无霸蓄水池。SpaceX的横空出世，恰好为无处安放的美元流动性提供了一个完美的宣泄口。但流动性也是最致命的达摩克利斯之剑，一旦宏观资金面收紧，高估值资产将首当其冲。

三、中国防火墙：提前离席的系统性防御

正是在1.77万亿美元市值落地的节点，中国近期出台了限制国内资本购买美国金融资产的新规。从四维定价理论的宏观视角来看，这项政策的深意跃然纸上。中国并非在针对SpaceX这家特定公司，而是在针对SpaceX所代表的极端高估值加高波动的美元资产类别建立系统性防火墙。

1. 切断外部风险传导

如果AI算力的烧钱速度失控，或庞大的市场规模预期被证伪，万亿市值的崩塌将引发华尔街极其剧烈的流动性紧缩和资产抛售潮。中国通过资本禁买令，相当于在盛宴最高潮时锁死了大门，防止国内财富在美股泡沫破裂时成为最后的接盘侠。

2. 外汇储备与定价权的博弈

虽然中国资本在美股的总盘子中占比不高，但在极端情绪主导的边际交易中，任何增量资金都会被放大。限制资本出海追高，既保卫了本国外汇储备的绝对安全，也拒绝为这种充满市梦率的美元资产提供边际定价权。

当然，中国资本管制的首要目标通常是跨境资本流动稳定和外汇储备安全，防止泡沫接盘可能是客观效果而非主观意图。

四、价格推演：《五与十理论》下的年内波动与调仓价位

四维定价理论解释了SpaceX为何能在当下支撑起1.77万亿美元的极值，笔者试用自创《五与十理论》——推测SpaceX下半年价格K线将呈现出典型的「情绪冲顶与地心引力拉扯」的剧烈博弈走势。

1. 第三季：情绪溢价最后冲刺（目标价：180-200美元）

在上市后的前三个月，流通盘的稀缺性与被动型指数基金的强制建仓，将提供源源不断的买盘。结合四维理论中的情绪与流动性因子，散户的错失恐惧症将在此时达到顶峰。预计年内股价一旦升穿目前150元重要心里关口，将在第三季末向180至200美元的非理性高位发起冲刺，短暂触及2万亿美元的市值幻境。

2. 第四季：共识消化的初步回调（支撑位：135美元与110美元）

进入四季度，随著首份公开财报的披露及早期内部股解禁期的临近，「看梦」的资本将被迫转向「看报表」。xAI合并带来的真实资金消耗速度将首次接受二级市场的无情审视。此时，预期因子将出现裂痕。

在回调价位上，135美元的发行价将是年内的第一道铁血防线。一旦第四季宏观流动性配合收紧（例如美联储的高息定力超预期），股价极有可能短暂跌破发行价，向下极限测试100至110美元的心理支撑区间。这并非基本面的崩盘，而是共识消化期中必须经历的估值挤水，对于长线资本而言，这也可能是年内最核心的调仓或介入价位。

结语：失重时代的估值引力

透过四维定价理论重新审视SpaceX的上市，我们见证了一场史无前例的金融扭曲实验。分化的基本面、极度超前的预期、狂热的信仰情绪，以及泛滥的美元流动性，四者历史性地共振，将一家亏损企业的市值推上了逾2万亿美元的王座。

短期内，在情绪高涨与流动性尚未枯竭之前，它的股价甚至可能继续冲刺。但金融规律告诉我们，资本可以短暂失重，但价值终将回归地心引力。中国主动拉起的资本防火墙，是宏观层面的冷静抽身；而对所有沉浸在盛宴中的投资者而言，这也是一记震耳欲聋的警钟。

当流动性的潮水退去，当火星殖民的故事被下一季度的财务报表无情打断，那个最朴素的商业拷问终将降临：剥开科幻的外衣，你究竟赚不赚钱？科幻小说确实可以被高溢价定价，但它永远无法代替真实的利润表。

陈新燊

作者简介：资深金融人

现任全国资产管理标准化技术委员会顾问