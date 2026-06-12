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中国5月新增人民币贷款5200亿 略低预期 M2增长8.6%

宏观经济
更新时间：18:07 2026-06-12 HKT
发布时间：18:07 2026-06-12 HKT

人民银行公布，5月新增贷款5200亿元（人民币，下同），低于预期，今年首5个月新增贷款9.11万亿元。

住户中长期贷款增加628亿元

分部门看，首5个月住户贷款减少6314亿元，其中短期贷款减少6942亿元，中长期贷款增加628亿元；企业单位贷款增加9.63万亿元，其中短期贷款增加3.77万亿元，中长期贷款增加4.99万亿元，票据融资增加6999亿元；非银行业金融机构贷款减少2797亿元。

人行指，5月底人民币贷款余额281.02万亿元，按年增长5.5%。

截至5月底，广义货币（M2）余额353.67万亿元，按年增长8.6%，略高于预期；狭义货币（M1）余额114.89万亿元，按年增长5.5%；流通中货币（M0）余额14.69万亿元，按年增长11.9%。

首五月存款增加15.77万亿元

首5个月人民币存款增加15.77万亿元；月末人民币存款余额344.45万亿元，按年增长8.7%。

截至5月底，社会融资规模存量458.81万亿元，按年增长7.7%；首5个月社会融资规模增量累计17.48万亿元，按年减少1.16万亿元；外电测算5月社会融资规模增量2.03万亿元，略高于市场预期。

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