Anthropic、OpenAI及Google将出席G7 赴各国领导人对谈 

据彭博引述法国总统府名单，AI三大巨头的Anthropic，OpenAI和Alphabet旗下Google高层计划出席下周在法国举行的七大工业国集团（G7）峰会 。届时，OpenAI行政总裁阿特曼（Sam Altman），Google DeepMind行政总裁哈撒比斯（Demis Hassabis）和Anthropic行政总裁阿莫代（Dario Amodei）等高层将出席峰会。

报道指出，各国领导人表示有兴趣了解最新技术以及未来潜在机会及挑战。 OpenAI发言人表示，计划在峰会上讨论这些议题，但拒绝透露具体细节。 Anthropic和Google也未详细说明计划，仅确认高层将出席。

齐聚一堂讨论共同目标

今年早前，阿莫代和阿特曼在印度政府主办的活动中拒绝在台上牵手，引发广泛讨论。而是次会议将带出罕见画面，令平日作为激烈竞争对手的AI实验室领导人齐聚一堂，商讨共同目标。

印度总理莫迪安排的合影环节中，阿特曼与阿莫代拒绝牵手

不过，集团正面临日益广泛的担忧，如AI快速发展及可能造成的失业问题。OpenAI和Anthropic 亦面临额外压力，需在备受瞩目的IPO之前证明其商业模式稳健性。

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