据报人行要求大型银行严控银行间市场资金融出 官方或避免货币市场利率过低

彭博引述知情人士报道，内地要求大型国有银行减少在银行间市场的资金融出，避免市场利率过度脱离政策利率下行。

政策性银行等获窗口指导

知情人士指，人行近期窗口指导了包括政策性银行在内的国有大型银行，要求其严格控制在银行间市场净融出的规模。此举旨在对市场流动性预期进行纠正，以维护政策利率的讯号意义与权威性。

报道指，人行此举反映内地当局不愿再坐视货币市场利率过低，「窗口指导」的做法，往往是人行在市场剧烈波动或为调控信贷投放速度时给出的及时指引。

在过去数月流动性过剩导致市场借贷成本降至多年低点，并推动债市大升后，近几周人行寻求回笼银行体系中的部分过剩资金。隔夜回购利率在4月触及约1.2厘后，近日已升至当前政策利率水平的1.4厘。10年期国债息率也从本月早些时候的1.7厘升至1.75厘。

防范政府债等资产泡沫风险

报道又指，在全球能源冲击对中国经济产生影响之际，人行尝试在多重目标之间取得平衡，包括确保有充裕的资金流向企业与家庭。同时，人行需要对金融风险保持警惕，资金仅仅在金融体系内循环可能会助长政府债券等资产的泡沫风险。

由于企业和家庭借贷需求疲弱，过去一段时间促使了银行相互拆借的资金或买入更多债券。信贷增长已放缓至有记录以来的最慢水平，进一步加剧了市场上流动性过剩的局面。在高油价背景下，今年中国CPI和PPI上涨，不少经济学家对人行下一次下调政策利率的时间预期已推迟至明年。在没有直接减息的情况下，市场人士普遍预期央行将维持宽松的流动性环境以支持经济增长。

在本月较早时，人行公开市场逆回购操作量降至历史最低。作为流动性过剩开始缓解的一个讯号，中国同业存单在经历创纪录的连续六个月净偿还后转为净融资。

大型国有银行是银行间市场流动性的一个重要来源。人行有多种政策工具可向这些银行投放资金，这些资金随后经由它们传导至其他银行和金融机构。

