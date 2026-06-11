景顺料今年美国不太可能加息 美伊仅有限度打击 油价下半年逐步回落

中东局势持续推升通胀，加剧加息忧虑，景顺全球研究主管Benjamin Jones则预期，美国联储局及英伦银行今年不太可能加息，因加息无助于改善供应问题，反而可能加重低收入群体压力；欧洲央行因政策利率较低，年内加息空间较大。

美伊关系料「维持现状」

Benjamin Jones指出，近期美伊双方仍有零星交火，但估计当前局势更偏向有限度打击，而非战事初期的持续性冲突，故「维持现状」情境仍为核心基准情境。他续指，虽然官方数据显示经过霍尔木兹海峡的船只仍非常有限，但全球经济及市场应对此次供应冲击的能力，远较预期理想。

全球石油库存正消耗 需求回落

Jones表示，在「维持现状」情境下，预期油价将接近每桶100美元，其后于下半年逐步回落。他称，现时油价较其预期为低，经通胀调整后仅略高于过去20年的平均水平，而目前经沙特阿拉伯及阿联酋输送的管道流量有所增加，同时美国石油和天然气出口上升，全球库存正被消耗，部分需求亦有所回落。

非美市场中期表现较佳

他表示，该行核心观点大致不变，仍认为中期内风险资产及非美国市场表现较佳，并对固定收益的持续风险保持审慎态度。他建议在此期间，投资部署仍应以审慎为先，而非过度坚持单一观点。

在投资策略方面，Benjamin Jones认为，股市走势大致符合其对地缘政治冲击的历史观察，即市场通常会先经历抛售，随后反弹，「再次提醒投资者，在市况波动中保持投资往往是较佳的应对策略。」