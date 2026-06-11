Anthropic吁美勿阻各州监管AI 促改善失业救济金技术 应对潜在大裁员

据外媒报道，Anthropic周三呼吁美国国会不要阻挠各州制定AI监管，除非联邦政府已通过一项「严格」联邦法律，以防范「灾难性的AI风险」。另一方面，Anthropic还敦促国会和各州对用于支付失业救济金的技术进行现代化改造，以应对AI可能引发的裁员。

半数美国人担心AI导致失业

此前，美国总统特朗普敦促国会通过立法，以取代各州的AI法规。Anthropic周三就此议题进一步指出，国会应要求AI公司对其最强大的模型进行独立的安全性测试。

另一方面，报道引述一项民意调查指出，半数美国人担心AI兴起可能导致他们或其家人失业。Anthropic表示，用于支付失业救济金的技术「尚未做好充分准备应对大规模的劳动力市场冲击」。

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