特朗普称「我喜欢通胀」 料伊朗战事结束后 物价像石头一样暴跌

美国通胀升温，刚公布的5月CPI按年上升4.2%，创3年新高，且升幅较4月加快0.4个百分点；不过，美国总统特朗普周三（10日）回应通胀数据时表示：「我喜欢通胀，数据好极了 」，并重申伊朗战事结束后，物价就会下跌，并形容「它会像石头一样暴跌」。

称一直拿走数百万桶石油

据外媒报道，特朗普表示「你知道我们一直拿走数百万桶石油吗？没人知道这件事，你知道谁不知道吗？伊朗人，（他们）直到现在才知道」。他又指，「前几天深夜，我们暗中弄出来了22艘船，因为我们把（伊朗）雷达炸了个稀烂，这就是油价在每桶85美元的原因」。

不过，报道指目前尚不清楚特朗普口中的「拿走」石油及船只具体代表甚么，也不清楚事件和美国CPI存在何种关联。

言论遭抨击 辩称被断章取义

其后，有关言论遭猛烈抨击 ，特朗普辩称其言论被断章取义，并向《纽约邮报》表示其意思是尽管发生了伊朗战争，但通胀「远低于预期」，并预期战争结束后，通胀数据就会非常低。然而，报道亦质疑伊朗战争何时结束仍是未知数。