植田和男住院 缺席下周日本议息 料不影响加息至31年新高

日本央行表示，行长植田和男因病住院治疗，将缺席下星期举行的议息会议。市场预计下周日本加息0.25厘，达到1厘水平，创出31年来新高。

日圆汇率反应平淡，最新报160.475，跌0.07%。

副行长内田真一代发言 关注更鹰派讯号

日本央行指，植田和男为治疗肝囊肿感染，预计住院两星期，期间会遥距办公，处理必要公务。至于本月15日至16日举行的议息会议，将由副行长冰见野良三代为主持；而召开新闻发布会的职责由另一副行长内田真一负责。

植田和男上周暗示加息

植田和男上周已发表暗示加息言论，指出当通胀风险大于经济下行风险，央行必须讨论加息。市场预期，除了下周加息外，年内日本利率将再加息一次，至1.25厘。

investingLive分析师Justin Low认为，植田和男缺席不会改变日本息率的决定，但值得关注内田真一会否在会后发出更鹰派的讯号。他认为，若内田未有更强硬措词，日圆汇率将继续面临压力，促使日本财务省再度出手干预汇价。

学者：日本通胀风险正加速

伊藤忠综合研究所首席经济学家武田淳指出，潜在通胀率正接近2%的目标，而产出缺口反映出现供应短缺，除非央行缩减目前大规模的货币宽松政策，否则通胀极有可能加速。