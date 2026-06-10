美国5月CPI数据今夜来袭 整体通胀料高于4% 分析指拆开分项更关键

美股风高浪急之际，美国将于本港时间今晚8时30分公布5月CPI数据，为联储局新任主席沃什在下周三（17日）首次主持议息会议前最重要数据。目前利率互换市场显示，5月整体CPI定价为4.27%至4.28%，略高于彭博调查中位数的4.2%。此外，虽然市场普遍认为5月整体通胀可能很高，并重新突破4%，甚至可能创2023年4月以来新高，相反核心通胀则可能没那么热，但最终市场反应的关键可能需要拆开细项来分析。

一旦市场解读CPI数据为通胀升温，市场势对联储局重启鹰派政策的预期增加，并进一步利淡大市走势。根据CME FedWatch工具显示，市场预期虽然预期6月份高达99.2%机会率维持息率不变，但今年12月加息的机会率已高逾七成。各类股份影响方面，预计高估值的科技股将首当其冲，对息率敏感的房地产股或高负债股亦会受累，而作为无息资产的黄金势将受压，相关股份料挨沽。

能源通胀料成「罪魁祸首」

据内媒《华尔街见闻》引述追风交易台消息指出，高盛、瑞银、德银及大摩4间大行预期美国5月整体CPI按年增长4.17%至4.3%区间，全数高于4%及4月时的3.81%。不过，4间大行均预期剔除食品和能源的核心CPI按月增幅只有0.17%至0.22%，显著低于市场主流预期的0.27%至0.3%。

对于整体通胀的「罪魁祸首」，德银预期能源通胀按年增幅可能逼近24%，而这个数字在2月时只有0.5%。报道提到，伊朗战争爆发后，美国零售汽油价格大幅攀升，带动能源商品价格5月按月上涨约6%至7%；同时，燃油成本上升直接推高航空公司成本，5月机票价格料按月升1.3%至2%。

不过，每加仑汽油价格已于5月20日触顶后下跌约40美仙。瑞银预计，这将导致6月整体CPI按月下降约0.13%，按年回落至3.81%左右。换言之，5月很可能就是本轮整体通胀的高位。

核心CPI料受惠住房趋势温和

核心通胀方面，高盛和瑞银均预测5月业主等价租金（OER）和主要住所租金按月升约0.22%至0.23%，延续放缓趋势；而4月这两个分项曾分别按月上涨0.53%和0.55%。德银更将「住房通胀趋势仍然温和」列为核心通胀偏软的原因之一。

此外，汽车保险及二手车也是一个核心通胀降温的原因。高盛预计5月汽车保险价格按月下降0.1%，二手车价格持平、新车上涨0.1%；瑞银预计二手车下降0.26%、新车下降0.1%；德银也预计车险将再次偏弱。

拆分细项：汽车高企持续性成疑

整体而言，今晚美国公布的5月CPI数字表面上可能很高，但拆开分项来看更关键。如果整体CPI高企，但主要来自汽油和能源，市场可能会结合6月汽油价格回落来判断其持续性。

拆分细项：留意是否季节性因素

如果核心CPI明显低于预期，市场亦会看低通胀来自哪里，是住房趋势放缓，还是一次性季节性拖累，若是机票、IT商品及非租金服务偏强，核心CPI降温的含金量就会打折。

未来走势仍取决于油价

展望未来，未来核心CPI走势将取决于油价，目前基准预测是核心CPI按月增幅将维持约0.2%，但如果中东局势持续、油价回落不及预期，上行风险将更为突出。德银长期预测更悲观，认为油价即使在6月开始回落，整体能源通胀按年增幅仍将在10%以上维持到2027年初，然后才转负；而核心服务通胀（剔除租金/OER）预计也将在3%以上维持较长时间。

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