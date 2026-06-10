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内地5月CPI按年升1.2%略低预期 PPI按年升幅加快至3.9%

宏观经济
更新时间：10:06 2026-06-10 HKT
发布时间：10:06 2026-06-10 HKT

国家统计局公布，内地5月居民消费价格指数（CPI）按年上升1.2%，与4月持平，略低于市场预期，按月则跌0.1%；而扣除食品和能源价格的核心CPI，按年上涨1.1%。此外，内地5月工业生产者出厂价格指数（PPI）按年升3.9%，升幅较4月扩大1.1个百分点，符合市场预期，并连续3个月录得增长；按月则升0.5%，较4月放慢1.2个百分点。

工业消费品价格上涨3.9%

国统局城市司首席统计师董莉娟解读指，5月份CPI按年上涨1.2%，涨幅与上月相同。其中，工业消费品价格上涨3.9%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI按年上涨约1.18个百分点。工业消费品中，受上年同期对比基数较低影响，汽油价格涨幅继续扩大至23.5%；黄金饰品价格涨幅继续回落至39.0%；家用器具和服装价格分别上涨3.4%和1.5%。

出行服务价格上涨2.8%

服务价格上涨0.8%，涨幅比上月回落0.1个百分点。服务中，出行服务价格上涨2.8%，涨幅比上月回落0.9个百分点；其他服务价格涨幅总体稳定。

食品价格降1.7% 猪肉大跌16.1%

食品价格下降1.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。食品中，猪肉价格下降16.1%，降幅比上月扩大0.9个百分点；鲜果价格下降2.2%；鸡蛋、羊肉、牛肉、禽肉类、水产品和鲜菜价格均有上涨，涨幅在0.6%至8.4%之间。

有色金属矿采选业大升36.5%

PPI方面，按年上涨3.9%，涨幅比上月扩大1.1个百分点。分行业看，价格上涨的行业中，有色金属矿采选业按年上涨36.5%，有色金属冶炼和压延加工业上涨24%，煤炭开采和洗选业上涨10%，电气机械和器材制造业上涨4.5%，计算机通信和其他电子设备制造业上涨2.1%，黑色金属冶炼和压延加工业上涨1%。此外，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业分别上涨35.7%、18.4%和12.7%。

价格下降的行业中，非金属矿物制品业下降5.1%，电力热力生产和供应业下降4.4%，汽车制造业下降2.0%，农副食品加工业下降1.4%。
 

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