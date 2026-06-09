日央行据报本月加息至1厘 研明年4月起缩减购买国债 每百日圆兑港元报4.89算

据日经新闻报道，日本央行计划在本月15至16日召开的货币政策会议上将基准利率从0.75厘上调至1厘，以应对通胀上升风险。此外，日本央行已开始讨论从2027年4月起停止缩减购买国债规模。日圆汇价方面，美元兑日圆昨日高见160.39水平后，暂回落0.03%至160.12水平，即日圆汇价向上；每百日圆兑港元则报4.89算，升约0.5%。

报道指出，日本央行行长植田和男预计将于下周二（16日）的会议上提出加息，并很可能获得9名政策委员的多数支持通过。与此同时，停止缩减购买国债规模的方案，也预计获得政策委员会过半数成员支持。

最快10月或迎来下一次加息

另一方面，据彭博报道，日本央行前执行董事Hideo Hayakawa在周二接受采访时表示，日本央行6月加息之后，「最快10月就可能迎来下一次加息」，并直言「日本央行已经稍微落后于曲线，因此需要在某个时候追赶上来」。

