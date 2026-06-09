内地5月美元计价出口增19.4%胜预期 进口增27.4%

中国公布美元计价5月出口3,767.83亿美元，按年增长19.4%，高于前值的14.1%，创3个月高位，并较市场预期的15%为佳；进口2,713.49亿美元，按年增长27.4%，高于前值的25.3%，并较预期的26%为佳；贸易顺差1,054.3亿美元，前值为848.2亿美元，市场预期则为923亿美元。

人币计价进出口连续3个月逾4万亿

按人民币计价，5月进出口总值约4.45万亿元（人民币，下同），连续3个月超过4万亿元，按年增长16.9%，按月则增长1.7%。其中，出口录约2.59万亿元，按年增长13.8%，按月增长4.3%；进口录约1.86亿元，按年增长21.5%，按月下降1.7%。5月贸易顺差则为7,239.8亿元。

以今年首5个月计，货物贸易进出口总值20.68万亿元，按年增长15.3%。其中出口11.91万亿元，按年增长11.8%；进口8.77万亿元，按年增长20.5%。