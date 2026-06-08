市场押注通胀急升 美债息冲高强化12月加息预期 「减息已被数据彻底扼杀」

据彭博报道，美国上周五（5日）公布的就业数据意外强劲，直接推高债券收益率，并强化市场对联储局将在12月加息的预期。对于联储局预期高度敏感的2年期国债息率一度触及4.18%，创下2025年2月以来新高；10年期国债息率亦急升至4.55%的两周高位。市场目前正密切注视联储局会否在6月17日的议息会议上出现「鹰派转向」。

美国周三公布CPI

报道指，周三（10日）公布的美国消费者物价指数（CPI）将成为下一个主要催化剂。根据与该报告挂钩的掉期合约定价显示，交易员预计通胀按年升幅将高达约4.3%，这将是自2023年以来最急剧的升幅。

通胀主因在于伊朗战争陷入僵局，导致能源价格居高不下。自今年2月底美国与以色列对伊朗的攻击引发油价飙升以来，全球债券市场已发生深刻转变，市场对联储局准备在2026年减息的押注已全面瓦解。

分析：劳动市场过于强劲

荷兰银行投资解决方案首席投资总监Christophe Boucher直言，目前的劳动力市场过于强劲，根本不足以支撑降息。宏观顾问公司LB Macro行政总裁Luigi Buttiglione亦表示，联储局必须减息的说法已经「被数据彻底扼杀」，他更预测当局今年可能最快由9月开始行动，合共加息半厘。

无论是周三公布的CPI，还是周四（11日）公布的生产者物价指数（PPI），若数据显示通胀持续升温，将进一步巩固联储局官员从政策声明中放弃所谓「宽松倾向」。

法巴：联储局未来或加息3次

目前，华尔街主要大型银行已全线放弃2026年减息的预测。其中，法国巴黎银行经济学家于上周五发表报告，更预计联储局将会加息三次，最有可能于今年12月开始。