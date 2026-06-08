Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市场押注通胀急升 美债息冲高强化12月加息预期 「减息已被数据彻底扼杀」

宏观经济
更新时间：10:37 2026-06-08 HKT
发布时间：10:37 2026-06-08 HKT

据彭博报道，美国上周五（5日）公布的就业数据意外强劲，直接推高债券收益率，并强化市场对联储局将在12月加息的预期。对于联储局预期高度敏感的2年期国债息率一度触及4.18%，创下2025年2月以来新高；10年期国债息率亦急升至4.55%的两周高位。市场目前正密切注视联储局会否在6月17日的议息会议上出现「鹰派转向」。

美国周三公布CPI

报道指，周三（10日）公布的美国消费者物价指数（CPI）将成为下一个主要催化剂。根据与该报告挂钩的掉期合约定价显示，交易员预计通胀按年升幅将高达约4.3%，这将是自2023年以来最急剧的升幅。

通胀主因在于伊朗战争陷入僵局，导致能源价格居高不下。自今年2月底美国与以色列对伊朗的攻击引发油价飙升以来，全球债券市场已发生深刻转变，市场对联储局准备在2026年减息的押注已全面瓦解。

分析：劳动市场过于强劲 

荷兰银行投资解决方案首席投资总监Christophe Boucher直言，目前的劳动力市场过于强劲，根本不足以支撑降息。宏观顾问公司LB Macro行政总裁Luigi Buttiglione亦表示，联储局必须减息的说法已经「被数据彻底扼杀」，他更预测当局今年可能最快由9月开始行动，合共加息半厘。 

无论是周三公布的CPI，还是周四（11日）公布的生产者物价指数（PPI），若数据显示通胀持续升温，将进一步巩固联储局官员从政策声明中放弃所谓「宽松倾向」。

法巴：联储局未来或加息3次

目前，华尔街主要大型银行已全线放弃2026年减息的预测。其中，法国巴黎银行经济学家于上周五发表报告，更预计联储局将会加息三次，最有可能于今年12月开始。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
6小时前
菲律宾7.8级地震︱至少1死4伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
00:50
菲律宾7.8级地震︱至少1死4伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3沿岸地区︱有片
即时国际
1小时前
假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓
70岁​张坚庭投资前每事问AI 看好英国楼收7厘息 一类股份每跌10%就加仓｜百万仓
投资理财
5小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
19小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 10:41 HKT
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
02:59
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
影视圈
13小时前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
22小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
14小时前
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
影视圈
20小时前