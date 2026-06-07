中国5月外汇储备录3.44万亿美元 按月升0.93% 连续19个月增持黄金

中国5月外汇储备录约34,422亿美元，较预期的34,110亿美元为高，并较4月底约34,105亿美元，上升约317亿美元或0.93%，为连续两个月上升。同日公布的黄金储备则录7,496万盎斯，较4月底的7,464万盎斯，增加32万盎斯或0.43%，为连续19个月增加。

国家外汇管理局表示，今年5月受全球宏观经济环境、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数上升，全球主要金融资产价格整体上涨。同时，因汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

外管局又指，中国经济保持稳中有进发展态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

