AI的尽头，难道真的是烧煤？｜蓝血工厂

当全世界都在拥抱未来科技时，美国总统特朗普却猛然回头，打出一张让不少人跌破眼镜的老牌。他宣布动用冷战时期的《国防生产法》，向正在「吊紧盐水」的美国煤炭行业注资近7亿美元。

动用国安法案 注资旧煤厂

这笔7亿美元的「救命钱」，其中4.25亿美元，点名为全美13座濒临淘汰的旧煤电厂续命，受惠者不乏杜克能源（Duke Energy）、OGE Energy及美国电力公司（AEP）等巨头；另外1.85亿美元，则流向阿拉斯加与西维珍尼亚的新基建，顺手重启了马里兰州的AES Warrior Run设施。

但整盘棋的「神来之笔」，却是那区区7,500万美元的出口基建拨款——用来推进加州奥克兰的West Gateway煤炭出口码头，预计年吞吐量高达1,200万吨。详细来说，美国煤炭发电占比已从历史高位的50%以上，暴跌至去年的约17%。电力公司本来纷纷转向更便宜的天然气和可再生能源，如今这笔钱，等于是给被边缘化的煤炭产业打了一剂强心针，硬生生把退役时间表往后推。

保住煤炭 应付AI军备竞赛

又要马儿好，又要马儿不吃草，这种天真只存在于环保组织的宣传单张里。这就是为甚么在一个将「减碳」奉为宗教的年代，堂堂超级大国要动用国家安全级别的法案，去保住夕阳般的化石燃料。

不少人总以为科技是轻盈的、无烟的，仿佛运算能力来自空气，但其实耗电量呈几何级数爆发。那些风力、太阳能等「绿色能源」，听起来虽然政治正确，但终究是靠天食饭；加上，在电池储能技术出现革命性神迹之前，想要应付AI全天候不间断的庞大运算，唯一能提供绝对稳定「基载电力」的，还是地底挖出来的黑炭。保住煤炭，就是保住美国在 AI军备竞赛中的算力底层架构。

宁愿硬食骂名 顺便稳住蓝领

美伊一战揭示，美国的敌对阵营对化石燃料储备影响力还是很大，且天然气价格容易受国际局势波动，绿能供应链又恐被人卡脖子。华府宁愿硬食「制造气候灾难」的左派骂名，也要将本土「实打实」的煤炭战略化，顺便稳住红州矿业蓝领的政治基本盘。

「煤炭复兴」，不可避免地在美国国内撕开社会裂口。加州社区对煤尘咬牙切齿，联邦与地方的法律激战势必白热化，因为当旧有煤电厂寿命被强行延长，电力公司自然会将投资昂贵的下一代储能或小型核反应堆（SMR）计划暂缓，绿色转型期被硬生生拉长。

不过咁，云端的尽头，谁说只有彩虹，没有高耸入云的烟囱与堆积如山的黑灰？每一次迈向未来科技的轻盈飞跃，最终都必须在地球上，留下最沉重、最肮脏的真实足迹。《魔戒》的戒指，不也要靠末日火山（Mount Doom）的熔岩烈火才能把万恶戒指熔解吗？

蓝血工厂

相关文章：只许总统入市，不许议员开户｜蓝血工厂