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特朗普赞非农数据佳 「股市应该升，而非下跌」 批评经济学家低估美国经济

宏观经济
更新时间：10:37 2026-06-06 HKT
发布时间：10:37 2026-06-06 HKT

美国5月非农业新增职位17.2万个，远高于市场预期，令加息预期再度升温，并拖累美股重创，标指大跌2.64%，纳指更泻逾4%。美国总统特朗普在周五非农数据公布后在社交媒体发文指，非农就业数字优秀，股市理应上升，并试图为加息预期降温，指就业增长不等同于通胀。

特朗普在帖文上说：「像刚刚公布的这样优异的就业报告，股市应该上升，而不是下跌。过去200年都是如此。增长并不代表通胀！一个国家还能如何达到伟大呢？？？」

来源：特朗普社交平台
来源：特朗普社交平台

称美国经济全球最「火热」

特朗普同日另一则帖文则表示，非农业新增职位17.2万个，反映美国经济表现不俗，「仅在5月份，就有超过17.2万名美国人找到工作！一如既往，彭博的经济学家们完全低估了我们的经济。」他又说美国经济是全球最「火热」的国家，就业市场蓬勃犹如下「就业雨」。

美国5月非农业新增职位17.2万个，远高于预期的8.5万个，前值亦大幅上修至17.9万个。美国失业率则维持4.3%，符合预期。期内私人部门职位增加12万个，制造业职位增7000个，皆高于预期；而政府部门职位增加5.2万个。利率期货监察工具FedWatch显示，市场预期未来几个月利率会维持不变，但12月加息及利率不变的机率已各占一半。

相关文章：就业数据强劲点燃加息恐慌 纳指狂泻逾4% 晶片股沦重灾区 分析：市场忽视AI相关股风险

 

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