内地部分银行传获准上调美元存息 涉境内企业客户 料减少人币升值压力

彭博引述知情人士报道，中国近期允许部分中资银行上调企业客户的美元存款利率。此举或提高境内美元存款的吸引力，减少人民币升值的压力。

知情人士表示，包括中资国有大行在内的部分银行于近日收到通知，允许其上调境内的企业美元存款利率至美元担保隔夜融资利率（SOFR）水平上方。据最新报价，6月3日SOFR利率为3.61%。知情人士并称，至少三家已经收到通知的银行尚未开始执行新的美元存款利率。

2023年贬值时期引入上限

此举意味著这些银行不再受到2023年人民币贬值时期引入的美元存款利率上限的限制。当年境内部分中资大型商业银行下调美元存款利率上限，至不高于SOFR水平，帮助减少企业购汇，支持人民币汇价。

知情人士又表示，部分中资银行此前通过衍生品、结构性存款等方式已经为企业美元存款提供实际上高于SOFR利率的收益。更高的境内美元利率有助于吸引企业增加美元存款，一定程度上减少结汇给人民币带来的升值压力。

中国出口去年来保持高速增长，一方面推动人民币稳步升值，另一方面也造成中国外币存款的不断攀升。今年非金融企业和居民家庭的外币存款已创下历史新高。

今年来，人民币汇价已升值逾3%，是亚洲区内表现最好的货币。

