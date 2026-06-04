日圆曾跌穿160添出手干预预期 日央行据报6月考虑加息0.25厘 年内或再加一次

据彭博引述消息报道，日本央行官员计划在本月考虑将基准利率上调0.25个百分点，并认为今年稍晚时间可能会进一步加息。利率期货显示，日本央行本月加息0.25厘的机会率已升至约94%。另一方面，日圆一度跌至160.09水平，为4月30日以来最低水平，进一步强化了市场对干预的预期；每百日圆兑港元则曾报「4.9算」。

期权市场反映紧张情绪

在日圆走势的不确定性升温下，期权市场亦已反映出这种紧张情绪。交易员近期明显加大了对未来两周汇率剧烈波动的防范力度，而且时间窗口正好覆盖日本央行于本月15日至16日的政策会议。

沃什首次会议或造成冲击

日本央行行长植田和男周三表示，鉴于经济和通胀情势，央行需要继续加息。日本首相高市早苗亦表示，如有必要，日本政府将随时采取适当的外汇管制措施，与财务大臣片山皋月的表态相呼应。策略师还警告，美国联储局主席沃什本月的首次政策会议可能会对美元兑日圆汇率造成冲击。

美元兑日圆正试探160关口

报道又引述新加坡华侨银行外汇策略师Moh Siong Sim指出，考虑到美元兑日圆正在试探160关口，干预风险无疑是最受关注的问题。他又提到，日本央行会议期间本身也可能引发汇率剧烈波动，特别是如果日本央行未能释放更快加息讯号、以改变市场对其落后于形势的看法时，日圆汇率可能会出现剧烈波动。

美公布就业及CPI数据或成契机

道明证券驻新加坡高级亚洲经济学家Alex Loo更认为，日本财政省可能担心市场对日圆走弱的偏好似乎越来越持续且单边，并可能在日本央行会议前采取行动。他又指，一些机会可能出现在本周五美国公布非农就业数据或下周公布美国CPI时，若如果数据不及预期，可能会刺激美元走弱，而日本财政省则可能会像2024年般抓住这个机会。