日圆曾触160汇市干预红线 兑港元4.9算 财相再出口术：适时作出反应

日圆持续走弱，美元兑日圆今早曾触及160大关、贴近日本4月底干预汇市的水平。外界关注日本政府会否出手干预之际，财务大臣片山皐月今早重申，当局随时准备在需要时对外汇市场波动作出反应。

美元兑日圆最新报159.9，每百日圆兑港元报4.901。

关注植田和男下午言论

片山皐月今早在内阁批准追加预算后对记者表示：「我一向说过，我们随时准备在必要时对外汇作出反应。」当被问及货币政策是否是纠正日圆疲弱的关键因素时，片山拒绝讨论具体水平，但她指出自己与央行总裁植田和男「有许多相同的看法」。

植田和男在日本时间今日下午5时30分将发表演说，是他在6月16日议息会议前的最后一次公开亮相。

随著美伊永久停火谈判未有突破，日圆受压进一步加大。日本央行在4月维持利率不变，美日之间的利率差距也持续拖累日圆。隔夜指数掉期显示，6月加息的可能性约为 84%。Sony金融集团资深分析师Kumiko Ishikawa表示，6月加息尚未完全被市场消化，如果植田的言论促使市场将加息纳入定价，这将对日圆提供一定支持。但如果他的言论被视为偏鸽派，美元兑日圆可能会急升，因此市场正密切关注这场演说。

早前斥11.73万亿日圆干预

日圆今早再次触及160，为4月底当局干预汇市以来的最低水平。财务省上周五公布的月度数据显示，日本在4月28日至5月27日为支持日圆汇价花费了11.73万亿日圆（折合约5769亿港元），创下单月纪录。彭博报道引述知情人士确认，当日圆在4月30日跌至160.72时，当局确实进行了买入操作。在当局4月出手干预下，圆汇曾推升至约155水平，但此后逐步回软。

外汇研究机构Gaitame.com的分析师Tsutomu Nakamura表示，「随著日圆逼近160的门槛，市场对干预的担忧迅速加剧，引发心理上的博弈。」他相信日圆随时可能再试160 水平。

彭博报道又指，日圆徘徊在160附近，交易员对超过80亿美元的期权在周四到期时是否能进入价内或价外充满不确定性。周三到期的美元兑日圆期权行使价为159.75，名义价值15.5亿美元；周四则有46.6亿美元的期权在159.00行使价到期，另有23亿美元在 160.00行使价到期。



