黄金正式取代美债 成全球央行第一大储备资产 受惠央行买入及估值效应
更新时间：10:56 2026-06-03 HKT
发布时间：10:56 2026-06-03 HKT
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欧洲央行（ECB）周二（2日）发表报告指出，截至2025年年底，黄金在全球央行储备资产占比由一年前的20%升至27%，超越美国国债的22%，成为全球第一大储备资产。欧央行行长拉加德表示，地缘政治紧张局势推升央行对黄金需求，包括中国、波兰、土耳其和印度等国家持续买入，而且金价过去12个月上涨逾三成，也推高了黄金在总储备资产中的份额。
Tether大购逾100吨黄金
综合媒体报道，美国国债占全球央行储备资产占比从一年前的25%降至22%；但以美元计价资产仍维持最大份额，占比为42%，以欧元计价的储备则为15%。值得注意的是，全球最大稳定币发行商Tether去年购买了逾100吨黄金，数量超越了任何一家央行，成为市场关注焦点。
报告提到，黄金储备占比大幅提升原因是估值效应，受惠于国际金价在2024及2025年连续井喷式上涨，黄金资产价值水涨船高，从而在全球央行储备中取得更大份额。
央行购金节奏略有放缓
不过，即使中国、波兰、土耳其和印度等国家近年持续囤金，但全球央行2025年净购金量仅约850吨，较先前连续3年每年逾1,000吨的购入节奏略有放缓。
另一方面，世界黄金协会（WGC）今年1月曾表示，外国央行持有的黄金价值已接近4万亿美元，超过外国央行持有的约3.9万亿美元美国国债。至于上一次外国机构持有黄金多于美债的情况，可追溯到1996年。
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