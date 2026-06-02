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内地收紧资金外流恐影响港楼市 彭博研究：豪宅销售势受累

宏观经济
更新时间：14:55 2026-06-02 HKT
发布时间：14:55 2026-06-02 HKT

据彭博引述数据指出，内地买家今年首季在港置业开支高达430亿元，创下同期历史新高，而且购买范围越加广泛，涵盖了公寓及办公大楼在内的各类房产。不过，内地近日收紧资金外流限制，严查「跨境炒股」，市场忧虑内地客来港置业步伐也会受阻。

影响支付大额现金首期能力

报道指出，虽然内地客对监管变化早已习以为常，但仍面对每人每年5万美元的资金汇出限制。彭博智库高级分析师Patrick Wong指出，内地严厉执行资金管制，将影响买家支付大额现金首期的能力。他直言，「负面影响将更多体现在豪宅销售上。对于涉及大额资金的豪宅单位，买家仍需将资金从内地转出以支持交易」。

第一太平戴维斯数据显示，今年首季价值1亿元以上的物业交易中，内地买家占比超过一半，高于2025年的约40%。该行研究及顾问咨询部董事唐杰表示，需要从内地转移资金的客户，目前进入香港市场难度增加。不过他预期，若当局未有进一步收紧措施，许多早已将资金存放海外的买家仍会入市，今年豪宅销售及内地买家占比仍有望创下疫后新高。

首季内地买家置业金额达430亿

美联物业数据则显示，今年首季内地买家在港置业金额高达430亿元，创同期历史新高；首四个月内地客购置物业的价值中位数为695万元，亦高于本地人的543万元。自2024年全面撤销针对非本地买家的额外印花税后，内地买家占整体成交比例已达三分之一。

不过，星展银行香港房地产分析师丘卓文预期，尽管北京限制资金外流，内地客在港置业的需求预料将持续。他预测，加上本地居民重投市场，香港楼价将在未来两至三年内创下历史新高。他又指，这个比例在未来将会维持，内地人将继续成为市场的关键买家。

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