内地5月制造业PMI降至50 国统局：高技术制造业持续扩张

国家统计局公布，5月份制造业采购经理指数（PMI）为50%，比上月下降0.3个百分点，连续两个月下跌，位于临界点，是近3个月中最低；5月份非制造业商务活动指数为50.1%，比上月上升0.7个百分点。至于5月份综合PMI产出指数为50.5%，比上月上升0.4个百分点，表明中国企业生产经营活动整体保持扩张。

生产指数高于临界点

国统局服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读指出，5月份制造业PMI为50%，反映企业生产经营状况整体保持稳定。其中，企业生产保持扩张，生产指数为51.2%，高于临界点；新订单指数为49.9%，市场需求有所放缓。从行业看，医药、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均高于53%；惟石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品、非金属矿物制品等行业两个指数持续低于临界点。

第二，新动能发展态势继续向好，高技术制造业和装备制造业PMI分别为52.9%和52.1%，比上月上升0.7个和0.3个百分点，均持续高于临界点，特别是高技术制造业PMI已连续16个月位于扩张区间，相关行业保持良好增势，新动能引领作用持续显现。

大型企业PMI升至51.1

第三，大型企业PMI持续高于临界点，5月份为51.1%，比上月上升0.9个百分点；而中、小型企业PMI分别为48.6%和48.5%，景气水平回落。

第四，价格指数高位波动，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为60.5%和51.9%，均比上月回落3.2个百分点，仍处于近期较高水平，且两个指数均连续5个月位于扩张区间，制造业市场价格整体水平继续上升。从行业看，纺织、化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均连续三个月高于55%，相关行业购销价格整体水平持续上涨。

服务业指数上升 建筑业改善

非制造业方面，服务业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.7个百分点；从行业看，铁路运输、电信广播电视及卫星传输服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快。此外，建筑业商务活动指数为48.8%，比上月上升0.8个百分点，景气水平改善。

