内地换楼补贴扩至多城 上海业主卖旧楼换新盘 获3万元补贴 赞政策助房产流转 「老百姓和政府双赢」

国务院日前（28日）印发《城市更新「十五五」规划》，支持以专项债用作城市更新项目资本，刺激内房股昨日集体急升。事实上，在该规划推出前，内地多地已积极推出不同的楼市政策，例如促进「以旧换新」，鼓励换楼。参与了以上「以旧换新」的补贴政策的上海居民黎女士（化名）向接受《星岛头条》访问时表示，该政策除了让老百姓得到补贴，政府也打通房产的流动置换，是双向得利。

「以旧换新」的补贴政策早在2024年5月在上海实施，该政策指出，对符合条件「以旧换新」的居民家庭，给予住房置换期间过渡租房、装修搬家等适度补贴。来自上海的黎女士（化名）早前参与了「以旧换新」的补贴政策。

沪补贴分两级 最多3万元

该政策自2024年5月28日起实行，自实行之日起，在一年内出售上海外环内2000年前竣工、建筑面积在70平方米及以下的唯一住房，并购买外环外一手住房的居民家庭，可以向购入一手新楼所在区域的房地产交易中心申请补贴。根据补贴标准，建筑面积30平方米以下的每个单位补贴2万元（人民币，下同）；面积30至50平方米的单位，则补贴2.5万元；面积50至70平方米的单位，则补贴3万元。

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黎女士表示，当初由于家庭增添了小孩，原本的居所不够大，因此决定搬往更宽敞的单位居住，她认为新楼质素都较佳，但中内环的新楼楼价较昂贵，因此只考虑外环之外的新楼。她原本的居所大约50多平方米，在二手市场以300多万元出售，并购置了位于上海外环「张江金茂府」的一手新盘，面积约100多平方米，楼价700万元。

业主赞政策便民 官民得利

根据「以旧换新」补贴政策，黎女士符合标准，随即向当地房地产交易中心申领补贴，待拿取到新楼房产证后便可获得3万元补贴。目前黎女士已经入住新楼，她表示，新楼除了生活配套不够完善，仍需时间来兑现，「其他任何地方都吊打（胜过）之前的老房子。」她更认为，该政策比较便民，「老百姓可以得到一些补贴，而对政府而言可以让老房子流动起来，打通房产的流动置换，是双向得利。」

除了上海，广东多地也有类似政策，广州便在4月30日发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》（被简称为「穗八条」），当中包括由国企出钱，收购「老破小」二手房、总额2亿元的「卖旧买新」专项补贴，国企将试点收购300万元以内、70平方米以下二手房。

佛山亦在上月推出住房「以旧换新」，并在上周完成首宗商品房「以旧换新」成交签约。此外，珠海亦有相关政策，补贴期限已延长至2026年12月31日，补贴标准同样为新楼网签价1%及上限3万元。

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