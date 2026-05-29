多地出招谷楼市「以旧换新」 广州设2亿补贴 珠海补贴网签价1%

国务院本周四（28日）对外印发《城市更新「十五五」规划》，明确多项改造指标，当中包括改造50万套城镇危旧房、新开工改造11.5万个城镇老旧小区、4,000个城中村，以及改造36.5万公里城市地下管网等。

在资金安排上，除了中央预算内投资及财政支持外，亦允许通过地方政府专项债券支援符合条件的城市更新专案建设，支援用作项目资本金；同时推动发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）及资产证券化产品（ABS）。

资料显示，今年8,000亿元新型政策性金融工具的重点支持领域之一正是城市更新，安徽省早前已发文推动国家开发银行贷款与超长期特别国债等形成合力，惟多地亦强调城市更新过程中不得新增地方隐性债务。

多地推「以旧换新」 广州设2亿元补贴

同时，各地政府亦积极推出楼市去库存新政。广州市于4月底发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》，其中一个重大看点是，由国企出钱，收购「老破小」二手房，设立总额2亿元的「卖旧买新」专项补贴，按新房网签价的1%给予补贴，单套最高补贴3万元，用完即止；珠海市亦将「以旧换新」补贴期限延长至2026年12月31日，补贴标准同样为新楼网签价1%及上限3万元。

此外，佛山市明确了「委托销售」、「收购转售」及「收购盘活」三种模式，并于上月底完成首单签约；南京市则不设固定的新房房源库，全市新建商品住房项目均可以选，且对买卖先后顺序不作硬性要求。

国企出手收购存量商品房

另外，多地亦加快由国企出手收购存量商品房。湖南省今年计划收购存量商品房200万平方米以上，重点用作保障性住房、安置房及人才住房等用途；河南省则提出支持各地加快发行地方政府专项债券，收购存量房作保障房，并推进郑州、洛阳等地127个专项借款城中村改造项目建设。

一线城市亦见市场化「以旧换新」模式加速落地。上海市奉贤区国企奉发集团今年初完成商品房「以旧换新」首单签约，透过收购买家手中的二手楼，支持其置换集团旗下新房，首期计划收购50套，累计收到逾百组意向报名；浙江杭州富阳及江苏徐州等地亦相继推出类似置换服务，由国企平台推出置换服务，并向换楼人士发放「以旧换新抵价券」，以引导需求回流至新楼市场。