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内地4月工业企业利润增长24.7% 国统局：高技术制造业引领作用明显

宏观经济
更新时间：10:21 2026-05-27 HKT
发布时间：10:21 2026-05-27 HKT

国家统计局公布，4月规模以上工业企业利润按年增长24.7%，增幅较3月扩大8.9个百分点，并创2023年11月以来近两年半新高。若以今年1至4月计，规模以上工业企业实现利润总额24358.4亿元（人民币，下同），按年增长18.2%。

工业企业利润较1至3月加快增长

国统局工业司首席统计师于卫宁解读1至4月数据指出，工业企业利润较快增长，其中采矿业、制造业分别增长26%及20.4%，较1至3月分别加快9.8个及1.3个百分点；工业企业营收稳定增长，规模以上工业企业营业收入按年增长5.2%，较1至3月加快0.2个百分点。

他续指，装备制造业利润保持两位数增长，电子行业受需求增加、价格持续回升等因素带动，行业利润增长107.7%，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.8%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。

半导体相关产业快速发展

高技术制造业引领作用亦明显，其中半导体相关产业快速发展，带动电子专用材料制造、光纤制造、光电子器件制造行业利润分别增长601.7%、347.6%、51%；工业生产自动化智能化相关行业利润增长较快，工业控制计算机及系统制造、试验机制造、工业自动控制系统装置制造行业利润分别增长128.6%、58.8%、17.3%；医疗领域高质量发展成果显现，口腔科用设备及器具制造、卫生材料及医药用品制造行业利润分别增长25%、24%。

原材料制造业利润继续加快

此外，原材料制造业利润继续加快，国际原油价格上行带动相关产业链条产品价格上涨，石油加工行业按年扭亏为盈，实现利润总额404.2亿元，化工行业利润增长73.4%，较1至3月份加快18.9个百分点；新能源、人工智能、新一代信息技术等新兴产业快速发展，带动铝、铜、金、锂等有色金属需求大幅增长，推动有色行业利润增长117.8%，加快1.1个百分点。

他又提到，工业企业单位成本下降，盈利能力继续改善，以及不同规模、多种类型企业利润增长较快。不过，外部形势复杂多变，国内供强需弱矛盾仍较突出，部分企业生产经营困难。下阶段，要全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化宏观政策调节，持续扩大内需、优化供给，进一步做强国内大循环，做优国内国际双循环，推动工业经济持续健康发展。

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