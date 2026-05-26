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欧央行官员吁6月加息 称美伊冲突持续时间远超预期

宏观经济
更新时间：14:09 2026-05-26 HKT
发布时间：14:09 2026-05-26 HKT

据路透报道，欧洲央行（ECB）执行委员会成员Schnabel表示，即使美伊谈判最终达成协议，欧央行也应该在6月份加息，因为这场冲突持续时间远远超过预期，高昂的能源价格正在蔓延到更广泛的经济领域。

报道指出，欧央行在过去一年中一直维持利率不变，但因能源成本大幅上涨、通胀率远超2%的目标，上月许多政策制定者也表示需要采取行动，因此该央行曾讨论过加息。

即使战争结束 仍需加息

Schnabel表示，「即使战争今天结束，能源基础设施和全球供应链也已经遭受了巨大破坏」，因此认为需要采取货币政策作出应对。她又提到，欧央行在6月之后不应承诺采取任何政策措施，而应在每次会议上根据数据重新评估立场。不过，她指欧央行本身的基准预测包括两次加息，暗示了一次加息可能仍不够。
 

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