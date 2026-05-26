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几内亚拟6月限制铝土矿出口 铝业股集体拉升

宏观经济
更新时间：11:50 2026-05-26 HKT
发布时间：11:50 2026-05-26 HKT

全球最大铝土矿生产国几内亚计划6月出台改革措施，以控制出口来试图提振价格。受消息影响，多只铝业股集体拉升，其中南山铝业国际（2610）暂升逾15%至37.6元；中国铝业（2600）升逾7%至11.65元；中国宏桥（1378）亦升1.7%至30.12元。

占全球铝土矿产量逾三分一

据彭博报道，几内亚占全球铝土矿产量三分之一以上，其出货量于2025年激增25%至1.83亿吨，今年首三个月增速进一步加快；不过，该国矿业和地质部长Bouna Sylla表示，有关情况导致市场下行，价格较去年初高位下跌近一半。他直言，「供应不能超过需求」，希望调节数量让价格回升到合理水平。

报道提到，铝土矿是生产氧化铝的原物料，其后氧化铝会进一步加工成铝；而几内亚的大部分铝土矿均出口到中国。另一方面，在几内亚采取行动前，刚果民主共和国和津巴布韦已分别采取措施限制钴和锂出口，而这些矿产亦主要运往中国电池行业。

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