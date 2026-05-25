中国陆地养殖产业三部曲 第一篇：资本困局与破局｜陈新燊

海洋捕捞衰退的必然与内陆淡水养殖的粮食安全战略

一、粮食安全新格局下的内陆养殖供给重构

全球气候波动加剧、地缘经贸摩擦频发，国际供应链稳定性持续承压，粮食安全已然成为维系国家经济运转与社会安定的核心基石。水产富含优质低脂蛋白，人体吸收利用率高，是国民膳食结构里不可或缺的营养来源。中国内陆养殖多数品种具备本土生态适配性，侵扰性低、人工管控难度小，自然泛滥风险可控，是保障平价蛋白稳定供给的支柱产业。

国内主流合规养殖品类包含草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼四大家鱼，以及淡水青虾、南美白对虾、内陆养殖鲍鱼。其中中华绒螯蟹属于本土低侵扰养殖品种，生态适配度高、养殖风险可控；该物种在欧美域外水域具备较强入侵破坏力，国内养殖仍严格落实防逃逸管控，禁止随意野外放流。

鳗鱼属于属性特殊的水产品类，市场价值与食用品质突出，但生态侵扰性偏高。其耐缺氧、可离水移动，野外捕食攻击性强，自然繁育能力可观，一旦逃逸进入天然水系，会挤占本土鱼虾生存空间，破坏水域生物链平衡。因此鳗鱼养殖执行全封闭管控模式，严禁对外水体交换，属于高风控特种养殖品类，与常规民生养殖品种实行分区分类管理。

据渔业行业公开统计数据，近30年全球海洋捕捞总产量长期徘徊不前，年均产量稳定在9,000万吨上下，传统近海经济鱼类资源量较上世纪八十年代降幅逾三成，大型优质渔获占比逐年走低，小型低值杂鱼成为捕捞主力，渔获结构呈现小型化、低质化、低龄化的衰退特征。海洋野生资源产能触及增长天花板，无法匹配全球逐年增长的水产消费需求，行业发展迎来历史性转折，产业重心从海洋野生捕捞，逐步转向内陆可控循环生态养殖。

中国内陆养殖业拥有数千年种养积淀。商周甲骨文字记载证实国内池塘养鱼悠久历史，春秋战国《陶朱公养鱼经》是世界首部水产养殖专业典籍，奠定传统生态种养理论根基。历经世代技术叠代，中国形成成熟的四大家鱼养殖体系，稻渔共生、基塘循环等种养模式享誉全球。伴随人工育苗技术全面成熟，国内养殖彻底摆脱野生苗种与海洋资源依赖，当前内陆养殖年产量稳居3,000万吨级别，产业规模、品类丰富度、民生保障能力均位居全球首位，依托本土养殖筑牢国家蛋白供给安全防线。

本文依托海洋生态学权威Daniel Pauly教授提出的Shifting Baselines Syndrome（基线漂移综合症）理论，系统拆解全球野生渔业衰退的底层逻辑，客观覆盘国内内陆淡水养鱼的核心优势、阶段性短板与生态权衡关系，重新确立鱼塘养鱼在国家大食物观中的战略定位，为中篇资本错配解析，下篇金融体系重构搭建扎实理论框架。

二、基线漂移效应引发全行业认知固化偏差

全球野生渔业产能萎缩并非短期市场周期波动，而是资源过度开发叠加人类生态认知标准下移形成的结构性危机。基线漂移理论表明，从业者与大众会以自身从业初期的水域样貌作为生态常态标准，伴随野生鱼类不断减少、水环境逐步退化，大众对生态的评判底线持续放宽，对资源衰退现状形成麻木心态，催生群体性认知偏差。

认知偏差直接造成市场评价失真，舆论常将近海污染、渔场枯竭等海洋产业问题，笼统归责于整体水产养殖行业，忽略内陆养殖本土适配、循环可控、生态稳定的核心优势。中国内陆养殖产业市场规模突破万亿元，是保障民生刚需的核心产业，却长期受刻板印象拖累，行业真实价值难以获得公允的市场评判。

三、海洋捕捞模式存在无法收复的结构性缺陷

海洋捕捞产业天然存在多重短板，难以承担大国长期食材保供使命。一方面，渔获产量受洋流、水温、季风、跨境管控、休渔政策多重因素影响，产能波动幅度大，供给稳定性不足，不具备战略兜底属性。另一方面，近海养殖普遍采用杂鱼制作鱼粉投喂，持续消耗野生渔业资源，无法形成闭合生态循环，长期发展可持续性不足。

结合行业数据趋势判断，全球海洋渔业已进入存量收复阶段，新增产能空间基本枯竭。国内水产消费年增量稳定维持在百万吨级别，未来全部新增消费需求，均需要依靠内陆养殖承接，内陆养殖成为国内水产保供唯一可持续增长赛道。

四、内陆低侵扰养殖拥有国家级战略核心优势

对比海洋产业诸多弊端，本土化、低侵扰、无海洋资源消耗、循环永续、自主可控，构成内陆养殖核心竞争力。四大家鱼、淡水虾、合规养殖中华绒螯蟹、内陆鲍鱼等品种，依托水域天然藻类、水草、浮游生物生长，契合本土生态体系，不会引发物种入侵与生态破坏，是安全等级极高的民生支柱产业。

鳗鱼作为高端特种水产，实行独立闭环养殖管理。常规低侵扰品种保障基础餐桌供给，特种鳗鱼填补高端消费市场，双层供给结构兼顾普惠性与多元化需求，产业抗风险能力远超海外单一养殖模式。

五、行业短板均属成长性、可收复阶段性问题

内陆养殖现存问题均为产业扩张升级过程中出现的阶段性痛点，不存在不可逆结构性缺陷。技术层面行业分层特征明显，智能水质调控、无鱼粉养殖、循环水种养等先进技术，集中应用于头部规模化基地，占市场主体的中小散户仍沿用传统模式，养殖成本偏高、生产效率有待提升。

环保层面，部分散户高密度养殖配套尾水处理设施不完善，局部水域出现轻度富营养化问题，这也是负面刻板印象形成的主要原因。此类问题可通过政策规范、技术普及、标准化改造逐步整改，不会动摇产业长期发展根基。

六、内陆养殖承载双重国家级战略价值

立足国家大食物观与生态文明建设战略，内陆养殖兼具民生兜底与生态保护双重价值。稳定的本土水产产能，可以有效缩减水产进口规模，降低地缘政治、跨境检疫带来的供给风险，守住国民膳食安全底线。循环种养模式推动水土资源内部平衡，是传统农业向绿色可持续模式转型的标杆产业。相较于海洋资源持续衰退，内陆养殖具备短板可整改、空间可拓展、走势稳步向上的核心特质，属于国家重点扶持的国策型产业。

七、行业全面进入生态化标准化高质量上行周期

国内养殖行业已经告别粗放扩张阶段，全面迈入生态整改、标准升级、智能提质的高质量发展阶段。各地持续清退违规塘口，推进尾水治理与生态混养改造，落后低效产能加速出清，合规生态产能稳步扩容。智能监测、循环水养殖、生态种养模式大范围推广，产业生态面貌持续优化，多重利好共同推动行业基本面稳步向好。

八、国内三大养殖产区形成差异化发展瓶颈

国内养殖产业划分为西部、中部、南部三大核心产区，区域资源禀赋不同，发展痛点各有差异。西部冷水产区水质优良，水产品溢价能力突出，但地处偏远，物流成本偏高，配套设施与金融资源匮乏，规模化发展受限。

中部产区养殖体量最大，是民生保供核心区域，但经营主体以散户为主，经营分散、盈利空间狭窄，养殖资产缺少合规抵押属性，产业升级资金缺口较大。南部设施养殖区智能化水平领先，精品水产产出能力强，但前期设备与场地投入高昂，回本周期偏长，先进模式难以向中小养殖户普及。

三大产区发展条件各不相同，核心制约高度统一，全行业普遍存在资本供给不足问题，产业升级、生态治理、技术推广与规模整合，均受资金短板限制，资本错配成为万亿产业发展的核心阻碍。

陈新燊

作者简介：资深金融人

现任全国资产管理标准化技术委员会顾问

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