债市押注联储局年内加息 中东局势推高物价 沃勒放鹰指减息机会不大

随着美国通胀压力持续升温，债券交易员已完全押注联储局将于今年内加息，反映市场相信新任主席沃什（Kevin Warsh）需要迅速采取行动应对通胀。过去一年立场偏向「鸽派」的联储局理事沃勒（Christopher Waller）周五发表「鹰派」言论，指出基于当前通胀趋势，联储局下一次政策声明应明确表明「未来减息的可能性不会高于加息」，进一步推高市场对加息的预期，美国两年期国债息率更创下逾一年新高。

利率互换合约定价显示，市场预期联储局的基准利率目标区间（自去年12月以来维持于3.5厘至3.75厘），到2026年底将至少上调25点子，这是市场首次完全反映加息预期。

沃勒的言论亦终止美国国债市场升势，两年期国债息率最多升6点子至4.14厘，创下2025年2月以来最高水平，同时带动美元上升。投资银行Evercore ISI经济及央行策略主管Krishna Guha发表报告指，沃勒最新言论确认联储局已转向鹰派，直言其对通胀的讨论充满鹰派色彩。

霍尔木兹海峡受阻 推高通胀预期

事实上，联储局的政策转向在4月的会议上已开始加速。当时有3名联邦公开市场委员会（FOMC）投票委员反对维持利率不变的声明，原因是声明仍暗示下一步行动可能是减息。

这批反对者倾向发表一份不提及减息可能性的声明，而沃勒在过去一年曾两次反对维持利率不变并支持减息，但他今次在演说中亦转軚支持相关立场。

短期利率市场目前完全押注联储局加息，与今年初的情况彻底逆转。当时美国总统特朗普挑选沃什出任第17任联储局主席，华尔街一度憧憬今年将至少减息两次、每次25点子。

然而，随着美国和以色列在2月底攻击伊朗，导致霍尔木兹海峡航道受阻，中东石油出口受打击并引发油价飙升。4月份能源和食品价格急升，带动美国消费物价指数（CPI）按年升3.8%，创下2023年以来最大升幅。

新主席沃什面临考验

沃什在获得提名之前的几个月，曾批评联储局减息力度不足，并指出AI带动生产力增长等长期经济动力，或可成为减息的理由。虽然特朗普在宣誓仪式上重申沃什应保持独立，但他上月曾表示，若沃什上任后不立即减息，他将会感到失望。

联储局下一次议息会议将于6月17日举行，市场普遍预期当局将按兵不动。本周公布的4月会议纪录显示，大多数官员认为，若通胀持续高于2%的目标水平，央行可能需要考虑加息。

彭博策略师分析指出，沃勒过去是减息的主要支持者，如今他进一步与减息立场保持距离，市场将视此为央行在通胀忧虑加剧下，放弃鸽派倾向的信号。