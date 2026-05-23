联储局开启沃什时代 专家料难大幅减息 「惟中期大选前点都减一次」

美国总统特朗普香港时间昨日（22日）晚上为联储局新任主席沃什（Kevin Warsh）主持宣誓就职仪式。这位接替鲍威尔的新帅正面临通胀全面回温，以及地缘局势引发油价冲击。Pagoda智库共同创办人及经济研究总监徐家健接受《星岛头条》访问时预期，联储局未必会如市场预期般大举减息，在中期大选前或仅减息一次，其政策重心或更倾向以「缩表」手段调整流动性，并相信沃什上任短期内不会对大市造成剧烈震荡。

联储局主席仅拥一票短期难大变

现年56岁的沃什获确认出任联储局主席，任期为4年，同时兼任联储局理事，任期长达4年。市场普遍关注这位最年轻联储局理事的新帅，会如何应对特朗普对减息的强烈渴望，以及金融市场对通胀复苏的忧虑。

徐家健指出，沃什上任对美国经济短期内不会带来即时的巨大冲击。他解释，联储局的主席并非拥有绝对控制权，「主席都只是其中一票，不可能由他一个人说了算。」不过，主席的言论确实具备影响市场预期的作用。

徐家健预料，沃什在初期为了呼应提名的特朗普，言论上定会显得非常符合白宫心水，但当正式坐上主席之位后，他必须回归联储局的专业角色，与其他理事在政策上取得平衡，不能与整体机制过于脱节，因此他认为，短期政策不会出现颠覆性的激进改变。

徐家健分析指，沃什过往的政策标签并非属于「大力减息派」。相反，沃什曾提出过一套新方法，强调除了单纯调整息口外，联储局在缩减资产负债表（缩表）及量化宽松（QE）层面，仍有相当多的政策工具可以操作。因此，市场对其上任后的减息空间不应抱有过大期望。

他认为，特朗普亦可能会容许他尝试新路线，观察在不纯粹依赖减息的情况下，能否利用其他货币工具为经济注入活力。不过徐家健直言，若未来半年其他手段未能达到预期效果，在面临刺激经济的压力下，联储局在中期大选前「点都要减一次息」。

通胀重上4厘亦未必匆忙加息

与此同时，外界忧虑通胀一旦升穿4%，联储局会否被逼重启加息周期。徐家健认为，目前的通胀水平虽处于「3字头」甚至逼近4%，但与此前一度失控飙升至近9%的历史高位相比，依然有段距离。即使通胀短期内升破4%关口，联储局内部也倾向「看定啲」，未必会急于加息。此外，现时美股屡创新高、就业率表现理想，在客观环境上并无迫切需要采取过于激进的加息手段。

沃什角色属救市

对于沃什掌舵后对股市、债市及商品市场的长远影响，徐家健预期震荡相当有限。他回顾历史指出，从当年的格林斯潘到近年的几任主席更替，市场往往在事前过度担忧，事后便发现换谁上阵，最终都必须在既定的体制与数据规则下运作，市场早已形成稳定预期。

不过，徐家健坦言，目前美股确实存在科技股及AI概念的泡沫爆破风险，但强调这与联储局由谁担任主席无关。万一市场在未来数年发生大调整，沃什所扮演的角色，将是负责出手稳定金融体系及「救市」，而不会是主动戳破AI泡沫的那个人。

芝商所FedWatch工具的最新数据显示，美国联储局在六月政策会议结束时维持现行利率目标的机率高达99%，反映市场普遍预期央行将按兵不动。同时，主流意见亦显示今年内不会加息或减息。